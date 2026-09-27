ECO da Semana: reuniões do Orçamento, TAP e inflação

A semana em 30 segundos

O caminho para o Orçamento do Estado de 2027 tem mais um momento decisivo esta semana, com as reuniões entre o ministro das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento, e os partidos com assento parlamentar.

Lufthansa e Air France-KLM apresentam na terça-feira as propostas finais melhoradas para a privatização da TAP, na última cartada para comprarem até 49,9% da companhia aérea portuguesa.

Nos dados económicos, o destaque vai para a inflação na Zona Euro em setembro e os dados do emprego nos Estados Unidos em agosto, que podem mexer com a política monetária.

Segunda-feira, 28 de setembro

Reuniões do Governo com partidos sobre o OE

Porque é importante e o que esperar:

O ministro das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento, e o Ministro dos Assuntos Parlamentares, Carlos Abreu Amorim, iniciam na segunda-feira as reuniões sobre o Orçamento do Estado com os partidos representados no Parlamento. O primeiro encontro é com o grupo parlamentar do Chega, às 17h, seguindo-se o do PS, às 18h. Os restantes partidos são recebidos na terça-feira ao longo do dia, com exceção da Iniciativa Liberal, que só reúne na quarta.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google Escolher ›

As reuniões servem para o Governo partilhar com os partidos as linhas gerais do Orçamento do Estado para 2027 e ouvir propostas. Nos últimos dias, os partidos têm insistido na necessidade de novas medidas para ajudar os portugueses com o aumento do custo de vida, como a descida do IVA nos combustíveis e num cabaz de alimentos essenciais ou novas isenções de portagens. O Executivo não tem mostrado abertura a estas propostas, insistindo na necessidade de manter o equilíbrio orçamental.

O Conselho de Finanças Públicos avançou, na sexta-feira, com uma estimativa de excedente de 0,2% do PIB este ano e um défice de 0,2% em 2027.

Leitura relacionada:

Carneiro promete só apresentar propostas “sustentáveis do ponto de vista orçamental”

Portugal arrisca défice em 2027 com propostas da oposição para baixar o IVA, avisa Miranda Sarmento

Nazaré da Costa Cabral pede “responsabilidade política” no Orçamento do Estado para 2027

Leilão da Cabral Moncada

Porque é importante e o que esperar:

A Cabral Moncada Leilões realiza a 28 de setembro, pelas 18h00, um leilão dedicado a Antiguidades e Obras de Arte, numa sessão que cruza pintura portuguesa de autor, porcelana chinesa, escultura, artes decorativas, prata e joalharia.

Uma das obras em destaque no leilão é um retrato de Maria Amália de Habsburgo, arquiduquesa de Áustria e duquesa de Parma (1746-1804), de Francisco Vieira Portuense (1765-1805). O catálogo inclui também José Malhoa, Columbano Bordalo Pinheiro, Aurélia de Souza, António Carneiro, Carlos Botelho, Maria Helena Vieira da Silva e Paula Rego e Manuel Cargaleiro. Há também um estudo de Almada Negreiros para o painel da Gare Marítima de Alcântara.

Leitura relacionada:

Shortlist: Um Rolex inesperado, joias reinventadas e arte para descobrir em Paris e Lisboa

Terça-feira, 29 de setembro

Sentimento Económico na Zona Euro

Porque é importante e o que esperar:

A Comissão Europeia divulga o Sentimento Económico na Zona Euro em setembro, depois do indicador ter subida em agosto pelo quarto mês consecutivo, atingindo os 98,4 pontos. Segundo a Trading Economics, o consenso aponta para uma ligeira subida este mês para os 99 pontos.

Uma melhoria virá reforçar as boas perspetivas deixadas a semana passada pelos inquéritos aos gestores de encomendas (PMI), que apontaram para uma aceleração da atividade económica para um máximo de três anos.

Em Portugal, o INE divulga às 9h30 os inquéritos de conjuntura às empresas e consumidores referentes a setembro. Em agosto, o indicador de confiança dos consumidores diminuiu para -20,1 pontos, após ter registado aumentos mensais entre maio e julho.

Leitura relacionada:

Economia da Zona Euro mostra resiliência. Atividade acelera para máximo de três anos

Quarta-feira, dia 30 de setembro

Entrega das propostas finais melhoradas pela TAP

Porque é importante e o que esperar:

A corrida para a aquisição de 44,9% do capital da TAP, a que se somam 5% reservados preferencialmente para os trabalhadores, está na reta final. A Lufthansa e a Air France-KLM têm até ao dia 30 de setembro para entregarem à Parpública a última cartada para ganharem a corrida à privatização da TAP.

Segue-se a elaboração de uma avaliação final pela Parpública que servirá de base para a decisão do Governo, que fixou um prazo de até 15 dias após a receção das ofertas melhoradas para comunicar aos dois grupos o vencedor da privatização.

Leitura relacionada:

Lufthansa e Air France entregam oferta melhorada pela TAP no dia 30

Inflação em setembro

Porque é importante e o que esperar:

A evolução dos preços vai estar em destaque na terça-feira. Depois da variação homóloga da inflação em Portugal ter acelerado para 3,3% em agosto, devido sobretudo à subida de 12,2% nos produtos energéticos, o dado preliminar de setembro dirá se os combustíveis continuaram a empurrar a inflação para cima. As subidas registadas este mês apontam nesse sentido, com a Trading Economics a prever uma aceleração para os 3,4%.

No mesmo dia é divulgada a estimativa rápida da inflação em França, Itália e Alemanha. Na sexta-feira, é a vez do indicador para a Zona Euro, com os investidores atentos à transmissão dos preços da energias a outros produtos e serviços. “Com a inflação subjacente ainda no mesmo nível em que se encontrava antes do início da guerra no Médio Oriente — 2,4% tanto em fevereiro como em agosto —, as atenções voltarão a centrar-se na possibilidade de estarem a surgir sinais de efeitos de segunda ordem”, assinala o ING. O BCE também vai estar atento.

Leitura relacionada:

Combustíveis aceleram inflação para 3,3% em agosto

Inflação de agosto na Zona Euro revista em baixa para 3,2%

Quinta-feira, 1 de outubro

Emprego na Zona Euro

Porque é importante e o que esperar:

O Eurostat publica a taxa de desemprego na Zona Euro no mês passado. Em julho a taxa fixou-se em 6,4%, inalterada face a junho, e deverá manter-se dentro dos mesmos níveis em agosto. A taxa de desemprego jovem ficou em 14,9% em julho, descendo face aos 15,0% de junho.

Com o mercado de trabalho a mostrar resiliência, o BCE irá sentir-se mais à vontade para subidas dos juros, sobretudo se os dados dos preços continuarem a apontar para uma aceleração da inflação.

Leitura relacionada:

Desemprego estabiliza na União Europeia. Portugal mantém-se abaixo da média do bloco

Sexta-feira, dia 2 de outubro

Relatório de emprego nos EUA

Porque é importante e o que esperar:

Com os mercados financeiros a atribuírem uma probabilidade de 66% a uma subida das taxas de juro pela Reserva Federal em outubro, os investidores vão olhar de forma muito atenta para os próximos indicadores económicos. O ING afirma que há dois dados fundamentais para a decisão do banco central, sendo o primeiro o relatório de emprego em setembro, divulgado na sexta-feira, às 13h30 de Lisboa. Depois de a economia americana ter criado 162 mil empregos fora do setor agrícola em agosto, o banco neerlandês aponta para um número robusto de 100 mil postos de trabalho em setembro e uma correção em baixa dos dados do mês anterior.

Para o ING “este cenário manterá em aberto a possibilidade de uma subida dos juros em outubro. O próximo dado decisivo será a inflação de setembro, cuja divulgação está prevista para 14 de outubro”.

Leitura relacionada:

Reserva Federal aumenta juros em 25 pontos base e deve repetir até final do ano