Dia Mundial do Turismo

Exclusivo Lisboa e Porto vão ter 157 novos hotéispremium

“A conta de exploração de quem cá está será prejudicada” com o aumento da oferta, diz Bernardo Trindade. “Do ponto de vista de procura é preciso aumentar a estadia média", acrescenta.

O turismo pode estar a dar sinais de abrandamento, mas a oferta de novas unidades continua a crescer. Em Lisboa e no Porto vão nascer 157 novos empreendimentos turísticos, com uma maior concentração na cidade Invicta, e há mais de 110 em renovação.

Em agosto estavam 153 processos em tramitação para empreendimentos turísticos na Câmara Municipal do Porto, sendo que 81% correspondem a novas unidades (124) e destas 79 já estão em fase de obra,…

Este artigo é exclusivo para assinantes

Assine o ECO Premium e continue a ler esta e todas as notícias exclusivas, sem limites.

Recomendado Anual 55€ /ano Equivale a 4,58€/mês Mensal 5€ /mês Cancele quando quiser
Assinar ECO Premium e continuar a ler Ver todos os planos

Últimas

Populares

Eventos

Lucros da CUF sobem 22% até junho. Grupo HPA já contribuiu

Mariana Bandeira,

Grupo privado de saúde lucrou 35,6 milhões no primeiro semestre. A partir de fevereiro contou nos rendimentos operacionais com o contributo do grupo que detém hospitais no Algarve, Alentejo e Madeira.