O turismo pode estar a dar sinais de abrandamento, mas a oferta de novas unidades continua a crescer. Em Lisboa e no Porto vão nascer 157 novos empreendimentos turísticos, com uma maior concentração na cidade Invicta, e há mais de 110 em renovação.

Em agosto estavam 153 processos em tramitação para empreendimentos turísticos na Câmara Municipal do Porto, sendo que 81% correspondem a novas unidades (124) e destas 79 já estão em fase de obra,…