Exclusivo Lisboa e Porto vão ter 157 novos hotéispremium
“A conta de exploração de quem cá está será prejudicada” com o aumento da oferta, diz Bernardo Trindade. “Do ponto de vista de procura é preciso aumentar a estadia média", acrescenta.
O turismo pode estar a dar sinais de abrandamento, mas a oferta de novas unidades continua a crescer. Em Lisboa e no Porto vão nascer 157 novos empreendimentos turísticos, com uma maior concentração na cidade Invicta, e há mais de 110 em renovação.
Em agosto estavam 153 processos em tramitação para empreendimentos turísticos na Câmara Municipal do Porto, sendo que 81% correspondem a novas unidades (124) e destas 79 já estão em fase de obra,…
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