Sabseg ultrapassa 12 milhões de euros de faturação na Madeira

A corretora de seguros Sabseg já fatura mais de 12 milhões de euros na Madeira, numa operação que conta atualmente com dois escritórios e oito colaboradores no arquipélago. A revelação foi feita por Ricardo Vieira, coordenador da operação da corretora, durante a visita do presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, às instalações remodeladas da empresa na Ajuda, no Funchal, avança o Diário de Notícias.

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Um dos principais pilares do crescimento da operadora no arquipélago é o protocolo de saúde estabelecido em 2018 com o Governo Regional, que abrange atualmente mais de 19 mil trabalhadores da função pública madeirense. Este acordo permite aos funcionários públicos subscrever uma apólice por 10 euros mensais, garantindo uma cobertura de 30 mil euros para intervenções cirúrgicas e inclusão de condições preexistentes.

Além do setor público, a carteira de serviços inclui seguros de responsabilidade civil por atos de gestão para dirigentes da administração pública e soluções de saúde para particulares com custo médio de 30 euros mensais. A empresa defende que a acessibilidade de preços e a diferenciação no serviço técnico são essenciais, sublinhando também a importância da atualização regular das apólices para garantir a rápida liquidação de indemnizações em caso de sinistro.

Durante a visita às novas instalações, Miguel Albuquerque, citado pelo Diário de Notícias, salientou que a dimensão do grupo permite “baixar o preço e a oferta no mercado”, o que considera “muito importante para o desenvolvimento da nossa Região”. O chefe do executivo regional sublinhou ainda nas redes sociais que a empresa “tem acompanhado e precisa de continuar a acompanhar aquelas que são as necessidades de crescimento da nossa economia”.

A presença da SABSEG na Madeira integra-se numa estrutura internacional, com cerca de 50 escritórios em Portugal e atividade em países como Espanha, Itália, Angola, Moçambique e Brasil. Opera na Madeira desde 2011, onde mantém também uma rede de sub-agentes. A consolidação da corretora no Funchal reflete a crescente procura por respostas técnicas no mercado de seguros regional.