"Sobrevivemos porque temos procurado ser sempre modernos e nunca nos acomodarmos", diz, sem sombra de hesitação Jorge Leitão, rosto da Leitão & Irmão, uma das marcas que os portugueses se habituaram a associar a joias e excelência. Estão cá desde 1822, mais de 200 anos de altos e baixos. É o que o CEO está, de novo, a fazer com a contratação do designer Ricardo Preto para a direção criativa, nova oferta, uma loja remodelada, e admitindo, pela primeira vez, que o futuro passa pela expansão fora de portas e pode não ter o apelido Leitão na liderança.

"Hoje em dia, qualquer futuro superior a dois anos é uma incógnita total. Os nossos desafios foram sempre sermos atuais, modernos. Passámos pela implantação da República, pela Primeira Guerra Mundial, pela Segunda…