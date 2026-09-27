Vender a empresa? “Estou disponível para considerar formas de fazer crescer a Leitão & Irmão”premium
A casa de joalharia portuguesa, fundada em 1822, está numa nova etapa. Com Ricardo Preto na direção criativa, quer modernizar a oferta e admite, pela primeira vez, vender fora das suas lojas.
"Sobrevivemos porque temos procurado ser sempre modernos e nunca nos acomodarmos", diz, sem sombra de hesitação Jorge Leitão, rosto da Leitão & Irmão, uma das marcas que os portugueses se habituaram a associar a joias e excelência. Estão cá desde 1822, mais de 200 anos de altos e baixos. É o que o CEO está, de novo, a fazer com a contratação do designer Ricardo Preto para a direção criativa, nova oferta, uma loja remodelada, e admitindo, pela primeira vez, que o futuro passa pela expansão fora de portas e pode não ter o apelido Leitão na liderança.
"Hoje em dia, qualquer futuro superior a dois anos é uma incógnita total. Os nossos desafios foram sempre sermos atuais, modernos. Passámos pela implantação da República, pela Primeira Guerra Mundial, pela Segunda…
Assine o ECO Premium
No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.
De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.
Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.