Afinal de Contas: a nova área de literacia financeira do Millennium bcp

Podemos saber gerir o orçamento do dia a dia sem dominar todos os conceitos que estão por trás das nossas decisões financeiras, o que pode levar a escolhas menos informadas sem que nos apercebamos.

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Em Portugal, essa diferença ainda é visível: no 4.º Inquérito à Literacia Financeira da População Portuguesa, realizado em 2023, o país ocupava o 21.º lugar entre 39 países no indicador de conhecimentos financeiros. É neste contexto que ganha importância a literacia financeira e a capacidade de transformar conceitos muitas vezes complexos em informação que possa ser aplicada às decisões do dia a dia. Foi com esse propósito que o Millennium bcp criou o Afinal de Contas, uma área de literacia financeira, disponível no site do Banco, que reúne conteúdos, guias e ferramentas para ajudar a esclarecer dúvidas e apoiar decisões mais informadas, desde a poupança e o crédito à compra de casa, ao investimento ou à preparação da reforma.

O Afinal de Contas foi criado para simplificar temas que, apesar de fazerem parte do quotidiano, nem sempre são fáceis de compreender. Pense, por exemplo, numa questão que parece simples, mas para a qual não sabe exatamente qual é a resposta: Como funciona o IRS jovem? ou O que deve ter em conta antes de comprar casa? É para responder a estas e a muitas outras questões que esta área de literacia financeira reúne informação clara, prática e acessível, ajudando a transformar dúvidas do dia a dia em decisões mais informadas.

A plataforma está organizada em 11 categorias: Habitação, Poupar, Crédito, Investir, Reforma, Cartões, Seguros, Impostos, Educação, Dia a dia e Jovens, permitindo encontrar informação adaptada a diferentes necessidades e momentos da vida. Para encontrar uma resposta, basta navegar pelas diferentes áreas ou pesquisar diretamente uma dúvida ou tema.

A informação não se fica pelos artigos. O Afinal de Contas disponibiliza também guias com conteúdos explicativos e passo a passo, bem como ferramentas e simuladores que ajudam a aplicar esse conhecimento a situações concretas. É o caso do guia sobre Começar a planear a reforma, que explica os primeiros passos a seguir, as opções que existem e a diferença, por exemplo, entre PPR e fundos de investimento.

O objetivo é acompanhar as diferentes dimensões da vida financeira, das pequenas decisões do quotidiano às escolhas com impacto a mais longo prazo. Isso significa que a literacia financeira pode estar tanto numa questão tão prática como planear umas férias em Portugal e encontrar formas de poupar, como em decisões de maior impacto, como comprar casa, investir ou preparar a reforma. A par destas matérias, a plataforma aborda ainda temas como educação, impostos, seguros e utilização responsável de produtos financeiros, procurando tornar a informação mais acessível e útil para cada situação.