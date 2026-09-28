Bruxelas aprova compra dos 50% de Patrick Drahi na alemã OXG pela Société Générale

A Comissão Europeia aprovou esta segunda-feira a compra da participação de Patrick Drahi na empresa alemã OXG, de infraestruturas de fibra ótica, pela Société Générale. A posição do dono da Altice na sociedade conjunta que tem com a Vodafone passará para as mãos do banco francês, mas a operadora de telecomunicações mantém-se na estrutura acionista.

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Bruxelas concluiu que a aquisição do controlo conjunto da OXG Glasfaser pela Vodafone Alemanha e pela Société Générale envolve sobretudo fibra ótica e não suscita “preocupações em matéria de concorrência, uma vez que as empresas não desenvolvem atividades nos mesmos mercados ou em mercados verticalmente relacionados”.

Em causa está uma joint-venture alemã, criada em 2023, para instalar fibra ótica em mais de sete milhões de casas na Alemanha em seis anos. Segundo a agência financeira Bloomberg, as infraestruturas de telecomunicações desta sociedade — até agora, detida em partes iguais pela Vodafone e uma holding do proprietário da Meo — já ligaram 840 mil casas.

A OXG tem um valor patrimonial de cerca de 600 milhões de euros com uma dívida adicional de 1,2 mil milhões de euros, de acordo com uma estimativa da New Street Research. Segundo a empresa de estudos de mercado, o grupo Altice deve ainda até 700 milhões de euros à Vodafone em pagamentos relacionados com o acordo original para criar a OXG.

O recém-aprovado negócio, cujo valor não foi divulgado e e acontece num momento em que o bilionário de nacionalidade israelita, francesa, portuguesa e marroquina continua a fazer desinvestimentos, obteve luz verde ao abrigo do Regulamento das Concentrações da União Europeia e foi analisada no âmbito do procedimento simplificado de controlo das concentrações.

No passado mês de junho, Patrick Drahi aceitou vender a sua operadora francesa SFR a um consórcio de operadores concorrentes formado pela Bouygues Telecom, pela Iliad e pela Orange, numa transação que avaliou a empresa em 20,4 mil milhões de euros, e depois iniciou negociações com a Brookfield Asset Management para vender a sua participação na XpFibre.

Vodafone perde bónus milionário

Apesar de se manter como acionista, a Vodafone vai deixar de receber mais de mil milhões de euros em potenciais lucros devido a esta venda, noticiou o Financial Times.

Tudo porque a telecom britânica recebia pagamentos diferidos de 487 milhões de euros e um potencial bónus de 595 milhões de euros da Geodesia Holding (de Patrick Drahi) se a OXG atingisse determinadas metas de desempenho. Porém, nos trâmites do acordo com a o Société Générale, nada consta sobre estes compromissos. O jornal apurou que a Vodafone não informou os investidores sobre esta mudança.