Exclusivo Câmara de Lisboa admite prolongar Web Summit até 2038premium
Câmara vai estudar a candidatura à manutenção do evento até praticamente ao final da próxima década. Em junho, no Comité de Investimentos do FDTL, Moedas concordou com as críticas ao valor pago hoje.
A Câmara Municipal de Lisboa já contactou os responsáveis pela Web Summit para estudar a candidatura à cimeira de tecnologia entre 2029 e 2038. O Executivo de Carlos Moedas aguarda a chegada…
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