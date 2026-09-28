Local Online

Exclusivo Câmara de Lisboa admite prolongar Web Summit até 2038premium

Câmara vai estudar a candidatura à manutenção do evento até praticamente ao final da próxima década. Em junho, no Comité de Investimentos do FDTL, Moedas concordou com as críticas ao valor pago hoje.

A Câmara Municipal de Lisboa já contactou os responsáveis pela Web Summit para estudar a candidatura à cimeira de tecnologia entre 2029 e 2038. O Executivo de Carlos Moedas aguarda a chegada…

Este artigo é exclusivo para assinantes

Assine o ECO Premium e continue a ler esta e todas as notícias exclusivas, sem limites.

Recomendado Anual 55€ /ano Equivale a 4,58€/mês Mensal 5€ /mês Cancele quando quiser
Assinar ECO Premium e continuar a ler Ver todos os planos

Últimas

Populares

Eventos

⛽ Combustíveis vão descer na próxima semana

Mónica Silvares,

Desde o início da guerra no Médio Oriente, o gasóleo regista um aumento acumulado de 58 cêntimos e a gasolina de 40,4 cêntimos, sem ter em conta as previsões para a próxima semana.