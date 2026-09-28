Caso das gémeas. Ministério Público deduz acusação contra quatro arguidos
Dos quatro arguidos, três estão indiciados, em coautoria, pela prática de um crime de prevaricação em concurso aparente com o crime de abuso de poderes e outro pelo crime de burla qualificada.
O Ministério Público deduziu acusação contra quatro arguidos no caso da gémeas. Em causa estão os crimes de prevaricação em concurso aparente com o crime de abuso de poderes e de burla qualificada.
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“O Ministério Público proferiu despacho de encerramento no inquérito em que se investigaram factos relacionados, entre o mais, com a administração do medicamento Zolgensma a duas crianças com nacionalidade brasileira e portuguesa“, lê-se no comunicado do Ministério Público.
Dos quatro arguidos, três estão indiciados, em coautoria, pela prática de um crime de prevaricação em concurso aparente com o crime de abuso de poderes e, em relação a uma arguida, a prática de um crime de burla qualificada.
Segundo avança a Sic Notícias, os arguidos são António Lacerda Sales, antigo secretário de Estado da Saúde; Luís Pinheiro, ex-diretor clínico do Hospital Santa Maria; Nuno Rebelo de Sousa, filho do antigo Presidente Marcelo Rebelo de Sousa; e Daniela Martins, a mãe das crianças.
Em causa neste processo está o tratamento hospitalar das duas crianças luso-brasileiras que receberam o medicamento Zolgensma. Com um custo de dois milhões de euros por pessoa, este fármaco tem como objetivo controlar a propagação da atrofia muscular espinal, uma doença neurodegenerativa.
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