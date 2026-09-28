Cofidis lança campanha para assinalar renovação da identidade

Aresentada em março, em França, a nova imagem chegou ao mercado português, ganhando expressão com a campanha “O melhor de nós está para chegar”

A Cofidis renovou a sua identidade de marca, no âmbito de uma evolução global que chega agora a Portugal e inclui uma imagem mais adaptada aos formatos e canais digitais. Inicialmente apresentada em França em março, a mudança coincide com o ano em que a marca celebra três décadas em Portugal.

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A nova identidade, idealizada pela francesa Pixelis e adaptada localmente pela Peter Schmidt, traduz-se numa evolução do logótipo e do símbolo do Sol. No lettering, o “C” e o “O” de Cofidis surgem agora ligados, de forma a representar a relação da marca com clientes, colaboradores e comunidade. Também o Sol ganha uma nova dinâmica, num movimento de dentro para fora “que procura traduzir uma marca mais aberta e atenta ao que a rodeia”, explica a marca, em comunicado. O vermelho e o amarelo mantêm-se como cores da Cofidis, agora acompanhados pelo burgundy e pelo branco.

O rebranding ganha expressão numa nova campanha de comunicação protagonizada por Catarina Furtado, sob o mote “O melhor de nós está para chegar”.

“Esta renovação traduz uma marca que evolui sem perder aquilo que a define: a proximidade, a abertura e a vontade de continuar presente na vida das pessoas. Escolher o Porto como cenário desta campanha também traduz essa visão. Quisemos sair dos lugares mais habituais, descentralizar e mostrar uma Cofidis de portas abertas para todo o país, próxima das diferentes comunidades e das pessoas que delas fazem parte”, afirma Martta Oliveira, diretora de marketing e clientes da Cofidis Portugal.

Gravada na Serra do Pilar, em Vila Nova de Gaia, a campanha — criada pela Judas e produzida pela Krypton Films — conta com Catarina Furtado a interpretar uma letra de Boss AC, acompanhada por um coro. O filme integra ainda a participação de colaboradores da Cofidis.

A campanha estará presente a partir de 28 de setembro através de um plano de meios 360 que inclui, por exemplo, televisão, cinema, meios digitais e exterior. A Initiative é a responsável por esse planeamento.