Concorrência dá “luz verde” à compra da Caravela pela Allianz

A Autoridade da Concorrência (AdC) deu “luz verde” à compra da Caravela, empresa que desenvolve atividade no ramo dos seguros Não Vida, pela Allianz Portugal, foi esta segunda-feira anunciado.

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Em comunicado, a AdC regista que o seu Conselho de Administração decidiu, numa reunião em 25 de setembro, adotar “uma decisão de não oposição à operação de concentração”, por considerar “que a mesma não é suscetível de criar entraves significativos à concorrência efetiva no mercado nacional ou numa parte substancial deste”.

A AdC foi notificada em agosto sobre a operação de concentração que consistia “na aquisição, pela Companhia de Seguros Allianz Portugal, S.A. (“Allianz Portugal”) do controlo exclusivo da Caravela — Companhia de Seguros, S.A. (“Caravela”)”.

A Allianz Portugal desenvolve atividade nos ramos de seguros de Vida e Não Vida e integra o Grupo Allianz, grupo de seguros e gestão de ativos com presença em mais de 70 países, incluindo Portugal, controlado pela Allianz SE, sociedade europeia (Societas Europaea) cotada na Bolsa de Valores de Frankfurt.

Já a Caravela dedica-se a atividades no ramo dos seguros Não Vida, em Portugal, e opera em vários segmentos de seguros, incluindo automóvel, incêndio e outros danos, acidentes de trabalho, saúde, entre outros.