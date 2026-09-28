Confagri pede intervenção do Estado face a aumento de custos do setor agroalimentar

A Confederação Nacional das Cooperativas Agrícolas e do Crédito Agrícola de Portugal (Confagri) vai pedir audiências com carácter de urgência ao Presidente da República e ao Primeiro-Ministro, fruto da atual pressão sobre os combustíveis e os fertilizantes no setor agroalimentar. A decisão foi tomada esta segunda-feira pelo Conselho de Administração da confederação.

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O objetivo passa por “expor a gravidade da situação que o setor agrícola e agroalimentar enfrenta e pedir a intervenção do Estado na defesa da sua capacidade produtiva e competitividade externa”, explica a Confagri, em comunicado.

A Confagri alerta que a evolução dos preços e a incerteza no fornecimento de petróleo e de fertilizantes estão a colocar em risco não só a viabilidade de muitas empresas do setor, mas também a capacidade de produção nacional de bens alimentares essenciais.

“Não estamos perante um problema setorial, mas perante uma questão de segurança alimentar, de competitividade nacional e de coesão territorial. O Estado tem de agir antes que os efeitos se tornem irreversíveis”, argumenta Nuno Serra, secretário-geral da Confagri.

“A defesa do setor agroalimentar é uma prioridade estratégica nacional, e a garantia de alimentos acessíveis e de emprego estável em todo o território exige uma resposta política clara e imediata“,defende a confederação que representa 400 cooperativas, nove federações e uma união de cooperativas associadas.

O apelo surge dias após a CAP acusar o Governo de “abandonar quem o ajudou”, assinalando que o executivo de Luís Montenegro chegou ao poder “com o apoio explícito” do setor.

Na quarta-feira, o Ministério da Agricultura anunciou um pacote de 40 milhões de euros para apoiar os produtores afetados pelos preços dos fertilizantes e da energia.