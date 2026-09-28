Confederação do Turismo quer patrões a liderar revisão da lei laboral contra o “radicalismo”

No último discurso depois de 15 anos à frente da Confederação do Turismo de Portugal (CTP), o presidente da entidade, Francisco Calheiros, apelou ao regresso das negociações com vista a mudanças na lei laboral.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google Escolher ›

O responsável colocou em cima da mesa a possibilidade de serem os patrões a avançar com essa discussão, ao invés do Governo. “Até podem ser noutros moldes, até pode partir das confederações patronais, mas as negociações têm de voltar”, disse na VIII Cimeira do Turismo Português.

Francisco Calheiros justificou que “o país precisa de uma legislação laboral mais moderna e mais adaptada aos novos tempos” e criticou o facto de o anterior processo negocial ter sido encerrado sem acordo. “Houve e há demasiado radicalismo e foi este radicalismo que matou a revisão da lei laboral que estava em curso”, argumentou.

Num discurso que durou cerca de dez minutos, o presidente da CTP, no cargo desde 2011, deixou vários pedidos aos membros do Governo presentes na audiência. Além da legislação laboral, focou-se no dossiê da TAP e do novo aeroporto.

Disse esperar que “a privatização da TAP termine em porto seguro, permitindo um bom encaixe financeiro ao país; a integração da nossa companhia aérea num dos grandes grupos internacionais de aviação, permitindo-lhe sinergias indispensáveis para fazer face a custos cada vez mais elevados e, claro, a garantia do hub de Lisboa e da ligação às ilhas e aos Países de Língua Portuguesa”.

Francisco Calheiros voltou a pedir que o novo aeroporto “não sofra mais atrasos significativos, para benefício do país, mas que o Governo ainda venha a equacionar a hipótese de uma solução aeroportuária intermédia, para termos uma solução viável em termos de alternativa ao aeroporto da Portela, muito antes de termos Alcochete”.

Luís Neves, ministro da Administração Interna, foi um dos elogiados na parte da segurança. “Sempre manifestou uma sensível abertura à necessidade de acolher as nossas preocupações, com elevado grau de diligência na forma como tem abordado e procurado soluções para desafios complexos que impactam a atividade turística“, afirmou.

Ainda na lista de pedidos ao elenco governativo ficou um “simplex” para o setor do turismo, com “simplificação de regras e licenças que facilite a execução de novos investimentos”, e a redução da carga fiscal.

No painel de abertura da VIII Cimeira do Turismo Português também discursou, por vídeo, o primeiro-ministro Luís Montenegro. Reconheceu que o turismo é o pilar da economia, que está numa “fase mais madura e exigente, em que o desafio já não é só trazer mais turismo, mas também o de gerar mais valor”.

“Não queremos um processo de massificação sem critérios, queremos um crescimento sustentável, temos que aprender com o que aconteceu noutros destinos que cresceram depressa de mais”, acrescentou. Numa resposta ao ainda presidente da CTP, Montenegro disse acreditar que “não serão necessários mais 15 anos para vermos aviões voar no novo aeroporto Luís de Camões”.

(Notícia atualizada às 11h05)