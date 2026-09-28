Contra o “desenrascanço”, Luís Neves volta a prometer mais polícias em Lisboa, Porto e Setúbal

O ministro da Administração Interna, Luís Neves, apelou esta segunda-feira a maior colaboração entre o setor que tutela e as entidades do turismo, com vista a preparar melhor os períodos de maior afluência em Portugal, como o verão.

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A discursar na VIII Cimeira do Turismo Português, o governante admitiu que Portugal “ainda está muito assente na palavra desenrascanço” e defende que é necessária maior proatividade e preparação.

Com vista a maior antecipação dos problemas que possam surgir, Luís Neves assumiu o compromisso, em nome do Governo, de reunir, “no final do inverno” com o setor do turismo, juntamente com a polícia, a proteção civil, a ANA aeroportos e outras entidades interessadas.

“O setor traz as previsões de procura e o Estado traz o conhecimento do seu dispositivo e as necessidades de reforço“, explicou o ministro da Administração Interna. Desta reunião “devem sair decisões para cada território e zonas de maior pressão, presença policial, meios para as fronteiras aéreas, fiscalização rodoviária e planos de resposta“, detalhou.

O governante recordou o período do verão, que “foi descrito como caótico“, e que acabou por estabilizar, para recordar que Portugal é um dos países signatários de uma carta para a Comissão Europeia, que pretende o prolongamento da suspensão temporária, além de setembro, do sistema de Entrada/Saída das fronteiras externas do espaço comunitário.

Numa altura, em que, segundo citou o governante, os estudos mostram que a perceção de segurança pesa mais para o turismo do que o preço ou a confiança, Portugal “não pode facilitar”. E é com esta premissa em vista que Luís Neves voltou a prometer um reforço do dispositivo policial em Lisboa, Porto e Setúbal. “Não há nenhum autarca que não peça hoje mais polícias”, disse.

O ministro da Administração Interna reconheceu que o seu gabinete “tem de fazer a parte da segurança interna para que possamos continuar a ser um país seguro“, uma vez que “se qualquer um dos vetores da segurança falhar pode pôr em causa a imagem do país”

“É um trabalho multidisciplinar, onde tem que entrar a palavra proatividade e relação uns com os outros“, apelou a uma sala com elementos das entidades do turismo e também outros membros do Executivo.