Dos alimentos às torradeiras, estes são os produtos abrangidos pelo novo acordo entre China e EUA

A China e os EUA chegaram a um acordo para a redução recíproca das tarifas impostas a 60 mil milhões de dólares (cerca de 52,8 mil milhões de euros) de bens importados mutuamente — 30 mil milhões de dólares (cerca de 26,4 mil milhões de euros) atribuídos a cada parte. Após a revelação do acordo, sabe-se agora a lista dos produtos envolvidos.

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De acordo com os dados inicialmente revelados, aproximadamente 90% dos bens incluídos verão as suas tarifas reduzidas para os níveis de “nação mais favorecida”. Mas que bens vão estar abrangidos?

A China planeia reduzir as taxas sobre 1.619 tipos de produtos norte-americanos, dos quais se destacam uma variedade de produtos agrícolas, incluindo milho, trigo, sorgo, carne — vaca, porco e aves –, laticínios, óleos vegetais e farinhas proteicas. Na soja, só estão incluídas as sementes para plantação.

Segundo a Casa Branca, o país asiático possui um compromisso de comprar 17 mil milhões de dólares em produtos agrícolas dos EUA, tendo já retomado a compra em grande escala de soja dos EUA ao abrigo de um acordo firmado no ano passado para adquirir 25 milhões de toneladas métricas por ano.

Outros bens incluem peixe e marisco, madeira em bruto e derivados, cosméticos e dispositivos médicos dos EUA. O carvão também surge listado, depois de a China ter acordado importar dez milhões de toneladas métricas anualmente dos EUA em 2027 e 2028.

Do lado dos EUA, a lista é composta por 77 tipos de produtos chineses, na qual se incluem pequenos eletrodomésticos — tais como máquinas de café e torradeiras –, loiça de mesa, cobertores e roupa de cama.

Essa lista inclui igualmente brinquedos, artigos de desporto, fogo de artifício, flores artificiais, luzes de árvore de Natal e outras decorações festivas, além de cadeiras de automóvel para crianças.

Recorde-se que, além deste acordo, a China e os EUA prorrogaram a sua trégua comercial até 10 de janeiro de 2027.