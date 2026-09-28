Dos alimentos às torradeiras, estes são os produtos abrangidos pelo novo acordo entre China e EUA
A redução das taxas alfandegárias incide sobre produtos avaliados em cerca de 30 mil milhões de dólares por cada parte.
A China e os EUA chegaram a um acordo para a redução recíproca das tarifas impostas a 60 mil milhões de dólares (cerca de 52,8 mil milhões de euros) de bens importados mutuamente — 30 mil milhões de dólares (cerca de 26,4 mil milhões de euros) atribuídos a cada parte. Após a revelação do acordo, sabe-se agora a lista dos produtos envolvidos.
Escolha o ECO como fonte preferida no Google
De acordo com os dados inicialmente revelados, aproximadamente 90% dos bens incluídos verão as suas tarifas reduzidas para os níveis de “nação mais favorecida”. Mas que bens vão estar abrangidos?
A China planeia reduzir as taxas sobre 1.619 tipos de produtos norte-americanos, dos quais se destacam uma variedade de produtos agrícolas, incluindo milho, trigo, sorgo, carne — vaca, porco e aves –, laticínios, óleos vegetais e farinhas proteicas. Na soja, só estão incluídas as sementes para plantação.
Segundo a Casa Branca, o país asiático possui um compromisso de comprar 17 mil milhões de dólares em produtos agrícolas dos EUA, tendo já retomado a compra em grande escala de soja dos EUA ao abrigo de um acordo firmado no ano passado para adquirir 25 milhões de toneladas métricas por ano.
Outros bens incluem peixe e marisco, madeira em bruto e derivados, cosméticos e dispositivos médicos dos EUA. O carvão também surge listado, depois de a China ter acordado importar dez milhões de toneladas métricas anualmente dos EUA em 2027 e 2028.
Do lado dos EUA, a lista é composta por 77 tipos de produtos chineses, na qual se incluem pequenos eletrodomésticos — tais como máquinas de café e torradeiras –, loiça de mesa, cobertores e roupa de cama.
Essa lista inclui igualmente brinquedos, artigos de desporto, fogo de artifício, flores artificiais, luzes de árvore de Natal e outras decorações festivas, além de cadeiras de automóvel para crianças.
Recorde-se que, além deste acordo, a China e os EUA prorrogaram a sua trégua comercial até 10 de janeiro de 2027.
Assine o ECO Premium
No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.
De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.
Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.
Comentários ({{ total }})
Dos alimentos às torradeiras, estes são os produtos abrangidos pelo novo acordo entre China e EUA
{{ noCommentsLabel }}