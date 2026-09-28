Doze distritos sob aviso amarelo a partir de hoje devido à chuva e trovoada

Doze distritos do continente, sete hoje e cinco na terça-feira, vão estar sob aviso amarelo devido à previsão de chuva por vezes forte e trovoada, segundo o Instituto Português do Mar e a Atmosfera (IPMA).

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Os distritos de Bragança, Évora, Guarda, Faro, Beja, Castelo Branco e Portalegre vão estar sob aviso amarelo entre as 12:00 e as 21:00 de hoje devido à previsão de condições favoráveis à ocorrência de fenómenos meteorológicos localizados.

Entre estes fenómenos estão a trovoada, chuva localmente forte, com acumulação entre 10 a 20 milímetros em uma hora, granizo com diâmetro inferior a dois centímetros e rajadas entre 70 e 90 quilómetros por hora.

Já os distritos de Vila Real, Porto, Viana do Castelo, Aveiro e Braga vão estar sob aviso amarelo entre as 15:00 de terça-feira e as 00:00 de quarta-feira devido à previsão de chuva, por vezes forte.

O aviso amarelo é o menos grave de uma escala de três e é emitido sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

O IPMA informou, em comunicado, que está prevista a ocorrência de uma ciclogénese explosiva durante o dia de terça-feira, mas no Atlântico Norte, a oeste da Irlanda, a uma distância muito significativa de Portugal.

No entanto, segundo o Instituto, Portugal irá sentir alguns efeitos indiretos desse sistema.

Hoje, devido à aproximação do vale depressionário associado a essa depressão, poderão já ocorrer aguaceiros, acompanhados de trovoada, mais prováveis no interior durante a tarde.

Segundo o IPMA, entre a tarde de terça-feira e o dia de quarta-feira, uma superfície frontal fria associada à depressão irá atravessar o continente, originando períodos de chuva, temporariamente mais intensa nas regiões Norte e Centro.

“Na região sul, a incerteza na previsão é maior, sendo menos provável a ocorrência de precipitação significativa”, segundo o IPMA.

A temperatura irá diminuir face aos valores registados nos últimos dias, embora com as máximas a manterem-se entre 20 e 26 graus nas regiões Norte e Centro e entre 25 e 32 graus na região Sul.