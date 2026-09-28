El Corte Inglés quer contratar mais de 500 trabalhadores para o Natal

Antecipando a quadra natalícia, o El Corte Inglés planeia contratar mais de 500 trabalhadores para reforçar as suas equipas. Há vagas para as lojas de Lisboa e Vila Nova de Gaia, mas também para os armazéns de Alcochete e do Olival. As oportunidades abrangem “diferentes áreas da loja e do backoffice“, sendo que as candidaturas devem ser feitas online.

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“Com o aumento da atividade associado a uma das épocas mais importantes do ano para o retalho, a empresa procura perfis diversificados para desempenhar funções de venda e atendimento ao cliente, caixa, reposição, preparação de encomendas, armazém, restauração e atendimento telefónico, entre outras funções inerentes ao comércio”, informa o El Corte Inglés, num comunicado divulgado esta segunda-feira.

“Entre as características valorizadas estão o gosto pelo atendimento ao cliente, a capacidade de trabalhar em equipa, a agilidade e adaptação a períodos de maior afluência e o compromisso com o serviço”, destaca ainda o El Corte Inglés.

A cadeia retalhista detalha que estão disponíveis empregos em tempo inteiro, mas também em regime parcial, destinando-se estas contratações aos meses de novembro, dezembro e janeiro. É ainda explicado que não se exige experiência profissional anterior.

“Mais do que responder às necessidades específicas da campanha, o El Corte Inglés pretende que esta experiência possa representar uma primeira oportunidade de contacto com a empresa e o início de um percurso profissional“, é acrescentado em comunicado.

À semelhança de outros anos, a retalhista promete formação inicial e contacto com diferentes dinâmicas do negócio, além de sinalizar que, após o final da campanha festiva, poderão surgir oportunidades de continuidade na empresa, “em função das necessidades existentes e do perfil de cada pessoa”.

“A diversidade de áreas e funções é, precisamente, uma das características que permite ao El Corte Inglés proporcionar diferentes possibilidades de desenvolvimento profissional e favorecer a aprendizagem e evolução dentro da organização”, salienta a cadeia de origem espanhola.