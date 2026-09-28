eRadar reúne setor para debater Portugal na era da Defesa

Num contexto marcado pelo reforço do investimento europeu, pela inovação tecnológica e pela crescente importância das alianças estratégicas, o eRadar reúne o setor da indústria da Defesa e do Espaço para discutir os investimentos que estão a ser feitos e qual o retorno para a economia e indústria nacional. A talk “Portugal na era da Defesa” decorre esta segunda-feira no ECO Estúdio, em Lisboa.

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O debate arranca o painel “Portugal Tem 5,8 mil milhões do SAFE. E a Indústria de Defesa Nacional?“, contando com a participação de Adolfo Mesquita Nunes (country co-chair e partner da Pérez-Llorca), Francisco Oom Peres, (COO Orion Technik) e José Neves, presidente do AED Cluster Portugal.

Mas não é só o impacto do empréstimo europeu para compras militares que será objeto de análise nesta manhã de debate. Como acelerar a inovação, a sua ligação à indústria e a sua aplicação no teatro de operações é outro dos temas a ser debatido por Jorge Pimenta (diretor de Inovação do IPN), Luís Oliveira (CEO Fibrenamics) e Ricardo Pinheiro Alves (presidente do idD Portugal Defence) em “Da Startup ao Campo de Operações: Como Acelerar a Inovação em Defesa?”.

“Drones, Espaço e Novos Materiais: Onde Pode Portugal Ser Estratégico para a Defesa Europeia?” é o tema do terceiro painel que encerra a manhã dedicada a discutir a indústria. Emir Sirage (diretor na Área do Espaço, CEiiA), Pedro Petiz (Diretor para Portugal da Tekever) e Ricardo Conde (presidente da Agência Espacial Portuguesa) são os oradores convidados.