Fetico participa na Cimeira de Líderes 2026 do Pacto Mundial da ONU

A Confederação Sindical Independente Fetico participou na Cimeira de Líderes do Pacto Global da ONU de 2026, realizada em Nova Iorque esta semana, um encontro internacional que reuniu líderes empresariais, institucionais e sociais para avançar na construção de modelos de desenvolvimento mais sustentáveis e responsáveis.

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A delegação do sindicato, liderada pelo seu secretário-geral, Antonio Pérez Rodríguez, integrou este espaço de diálogo global com o objetivo de contribuir com uma perspetiva essencial para o debate sobre sustentabilidade e IA no que diz respeito aos trabalhadores.

Ao longo de dois dias, a Cimeira de Líderes 2026 centrou-se na forma de transformar os compromissos de sustentabilidade em ações concretas, abordando questões como a liderança baseada em valores, a colaboração entre organizações, os direitos humanos, a igualdade de oportunidades e o impacto da transformação tecnológica.

Para a Fetico, estes desafios exigem uma visão abrangente da sustentabilidade, na qual a dimensão social desempenhe um papel central. A evolução do emprego, as novas necessidades dos trabalhadores e as mudanças decorrentes da digitalização tornam necessário promover modelos de trabalho capazes de se adaptar através do diálogo, da colaboração e da procura de soluções partilhadas.

«Participar num evento como o Leaders Summit representa a oportunidade de transmitir uma ideia fundamental na qual acreditamos: a sustentabilidade não pode ser construída sem contar com as pessoas. Os grandes objetivos globais devem estar ligados à realidade quotidiana dos trabalhadores e aos espaços onde são tomadas as decisões que afetam o futuro do emprego», salientou Antonio Pérez Rodríguez.

O sindicato explicou que a sua participação no encontro dá continuidade à colaboração que a organização mantém com o Pacto Global das Nações Unidas Espanha, iniciada com o objetivo de avançar na integração dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) nas suas atividades e reforçar o seu compromisso com um modelo sindical alinhado com os desafios sociais e económicos atuais.

Durante o encontro, a delegação do sindicato teve oportunidade de conhecer as reflexões de oradores internacionais de renome sobre os desafios que marcarão os próximos anos. Entre elas, destacou-se a intervenção da ativista ambiental Erin Brockovich, que colocou em destaque a necessidade de prestar atenção ao impacto dos grandes processos de transformação tecnológica e ao papel que as organizações devem assumir na gestão responsável dessas mudanças.

Da mesma forma, Sanda Ojiambo, CEO do Pacto Mundial das Nações Unidas, destacou a importância de uma liderança capaz de impulsionar transformações com impacto positivo, sublinhando o papel da tomada de decisões responsáveis para avançar rumo a sociedades mais sustentáveis e inclusivas.

Segundo a Fetico, estas reflexões estão em sintonia com a visão do sindicato sobre o futuro do trabalho, a transformação tecnológica, a inteligência artificial e os novos modelos produtivos, que devem ser desenvolvidos com uma perspetiva social que garanta que os trabalhadores façam parte da mudança e que a inovação avance de forma equilibrada, a par da proteção dos direitos laborais.

«A liderança implica também saber ouvir, criar alianças e transformar os compromissos em avanços concretos para as pessoas. É esse o caminho que queremos continuar a impulsionar a partir da Fetico», concluiu Antonio Pérez Rodríguez.