GBSB Global inicia o ano letivo com estudantes de 79 países e um sistema de aprendizagem melhorado baseado em IA

A escola de negócios GBSB Global dará início ao ano letivo de 2026/27 a 1 de outubro, com estudantes provenientes de 79 países, reforçando assim a diversidade da comunidade educativa. Cerca de 40 % dos novos alunos são provenientes da Europa, outros 20 % do Médio Oriente e Norte de África, aproximadamente 30 % da Ásia e do resto de África, e cerca de 10 % dos Estados Unidos e de outros mercados.

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Segundo a instituição, este corpo discente reflete a abordagem internacional da GBSB Global em matéria de formação empresarial, com programas ministrados inteiramente em inglês e campus em Barcelona, Madrid, Malta e online. A escola considera que a diversidade na sala de aula faz parte da experiência de aprendizagem, uma vez que expõe os alunos a diferentes culturas, ambientes empresariais e abordagens à tomada de decisões desde o início dos seus estudos.

Para Xavier Arola, responsável pelos Serviços de Orientação Profissional e Empreendedorismo da GBSB Global, este perfil internacional é cada vez mais relevante para as empresas. «As empresas procuram profissionais capazes de se desenvolver com naturalidade em diferentes mercados, culturas e equipas multidisciplinares. O talento internacional traz capacidade de adaptação, perspetivas diferentes e uma visão do mundo empresarial global que se revela especialmente valiosa em organizações que, por sua vez, se estão a internacionalizar cada vez mais», explicou.

Para além da empregabilidade, a GBSB Global está a reforçar a ligação entre a educação e o empreendedorismo. Durante este ano letivo, realiza-se a sexta edição do G-Accelerator Impact Call, o programa de pré-aceleração para empresas em fase inicial, bem como a segunda edição do programa Impuls AgriTech, centrado na transformação da investigação científica e tecnológica em startups viáveis para o setor agroalimentar. Ambas as iniciativas fazem parte do ecossistema de empreendedorismo mais amplo da escola, concebido para ajudar os estudantes e os fundadores a testar as suas ideias, a estabelecer contactos com mentores e com o setor, e a transformar a inovação em projetos empresariais reais.

O início do ano letivo trará também uma atualização de várias das metodologias de ensino da escola, de modo a refletir a rápida evolução da inteligência artificial e da digitalização. Em vez de tratar a IA apenas como uma disciplina independente, a GBSB Global está a integrar ferramentas emergentes e novas formas de trabalhar na experiência de aprendizagem, com o objetivo de garantir que os estudantes compreendam tanto a sua aplicação prática como o seu impacto na tomada de decisões empresariais.

A GBSB Global incorporou a inteligência artificial nas suas diretrizes de avaliação, que distinguem entre atividades «sem IA», «assistidas por IA» e «integradas com IA», consoante os resultados de aprendizagem a avaliar. O modelo baseia-se em dois princípios complementares: incentivar os estudantes a desenvolverem uma verdadeira fluência na utilização da IA, salvaguardando simultaneamente o raciocínio independente, o pensamento crítico e o discernimento que se espera que um diploma académico certifique.

Como parte desta abordagem, a instituição reforçou também as medidas de segurança na avaliação, incluindo a supervisão online de determinadas avaliações sumativas, ao mesmo tempo que exige transparência quanto à utilização da inteligência artificial nos trabalhos de curso autorizados. O objetivo é garantir que as tecnologias emergentes melhorem as capacidades dos estudantes sem substituir as competências cognitivas que constituem o cerne do processo de aprendizagem.

Antonio Rodríguez Engelmann, Diretor Executivo da GBSB Global, afirmou que «a abordagem “digital-first” consiste em rever continuamente a nossa forma de ensinar, para que os estudantes aprendam num ambiente que reflita a forma como as empresas estão a evoluir. A inteligência artificial está a mudar a forma como as organizações analisam a informação, tomam decisões e criam valor, e a formação empresarial deve evoluir ao mesmo ritmo, sem deixar de desenvolver o pensamento crítico, o discernimento e as competências humanas que a tecnologia não pode substituir».

Esta tendência reflete-se também na procura por parte dos estudantes, uma vez que cada vez mais candidatos optam por programas com uma orientação digital clara que os preparem para atuar em ambientes empresariais marcados pela tecnologia. Este ano, a GBSB Global registou um aumento especialmente significativo das solicitações de informação relacionadas com «AI for Management» e «Digital Innovation», o que evidencia o crescente interesse por programas que combinam as competências tradicionais de gestão empresarial com a capacidade de compreender e aplicar tecnologias emergentes na gestão e na tomada de decisões.

Com o início do novo ano letivo, a GBSB Global indicou que reforça assim dois dos pilares que definem o seu modelo educativo: um ambiente de aprendizagem verdadeiramente internacional e um compromisso com a inovação pedagógica contínua. O objetivo é formar licenciados «que não só dominem as tecnologias digitais, mas que também sejam capazes de desenvolver as suas carreiras profissionais, liderar equipas e lançar projetos empreendedores numa economia cada vez mais globalizada e impulsionada pela tecnologia».