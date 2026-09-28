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Generali Tranquilidade e Habit unem forças para soluções digitais em B2B2C

  • ECO Seguros
  • 11:24

A Generali Tranquilidade e a Habit estão a desenvolver soluções de seguros destinadas a novos canais e ecossistemas B2B2C. Primeiras ofertas já estão em fase avançada desenvolvimento.

A seguradora Generali Tranquilidade e a insurtech Habit anunciaram, esta segunda-feira, um acordo para o desenvolvimento de soluções de proteção para novos ecossistemas B2B2C e canais complementares. Primeiras soluções resultantes da parceria já estarão em fase avançada de desenvolvimento e serão apresentadas ao longo dos próximos meses.

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Domingos Bruges e Sofia Herédia querem explorar novas oportunidades de mercado B2B2C e reduzir o time-to-market de novas iniciativas.

Segundo as empresas, a parceria pretende reforçar a capacidade tecnológica da Generali Tranquilidade para “explorar novas oportunidades de mercado B2B2C, reduzindo o time-to-market de novas iniciativas” e “garantindo uma gestão operacional integrada”, complementando a rede tradicional de mediação da seguradora.

O acordo estabelece ainda uma base de colaboração contínua, combinando a capacidade de subscrição e gestão de risco da seguradora com a tecnologia da Habit.

Sofia Herédia, diretora de parcerias da Generali Tranquilidade, sublinha que a parceria permite à seguradora reforçar “a capacidade de chegar a novos segmentos e ecossistemas digitais com soluções de proteção inovadoras”.

Já Domingos Bruges, CEO da Habit, ressalta que esta parceria “demonstra como a tecnologia e a capacidade seguradora podem trabalhar em simbiose para acelerar novos projetos de distribuição, reduzindo o tempo de lançamento no mercado e a complexidade operacional”.

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