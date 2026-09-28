Generali Tranquilidade e Habit unem forças para soluções digitais em B2B2C
A Generali Tranquilidade e a Habit estão a desenvolver soluções de seguros destinadas a novos canais e ecossistemas B2B2C. Primeiras ofertas já estão em fase avançada desenvolvimento.
A seguradora Generali Tranquilidade e a insurtech Habit anunciaram, esta segunda-feira, um acordo para o desenvolvimento de soluções de proteção para novos ecossistemas B2B2C e canais complementares. Primeiras soluções resultantes da parceria já estarão em fase avançada de desenvolvimento e serão apresentadas ao longo dos próximos meses.
Escolha o ECO como fonte preferida no Google
Segundo as empresas, a parceria pretende reforçar a capacidade tecnológica da Generali Tranquilidade para “explorar novas oportunidades de mercado B2B2C, reduzindo o time-to-market de novas iniciativas” e “garantindo uma gestão operacional integrada”, complementando a rede tradicional de mediação da seguradora.
O acordo estabelece ainda uma base de colaboração contínua, combinando a capacidade de subscrição e gestão de risco da seguradora com a tecnologia da Habit.
Sofia Herédia, diretora de parcerias da Generali Tranquilidade, sublinha que a parceria permite à seguradora reforçar “a capacidade de chegar a novos segmentos e ecossistemas digitais com soluções de proteção inovadoras”.
Já Domingos Bruges, CEO da Habit, ressalta que esta parceria “demonstra como a tecnologia e a capacidade seguradora podem trabalhar em simbiose para acelerar novos projetos de distribuição, reduzindo o tempo de lançamento no mercado e a complexidade operacional”.
Assine o ECO Premium
No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.
De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.
Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.
Comentários ({{ total }})
Generali Tranquilidade e Habit unem forças para soluções digitais em B2B2C
{{ noCommentsLabel }}