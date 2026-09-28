Glovo e Nova SBE fazem parceria para formar talento

A Glovo e a Nova SBE Executive Education estabeleceram uma parceria para aproximar o setor empresarial do meio académico, e reforçar o investimento da plataforma de entregas no desenvolvimento e formação dos seus colaboradores.

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O acordo prevê que os colaboradores da Glovo tenham acesso a programas de formação executiva da Nova SBE, enquanto que os elementos da liderança e gestão da empresa passam a partilhar conhecimento e experiência do setor em eventos, conferências, workshops e outros programas da escola.

A colaboração poderá abranger áreas tão diversas como liderança, empreendedorismo e inovação, transformação digital e logística e operações. Experiência do cliente, estratégia de crescimento e expansão internacional, sustentabilidade e gestão de pessoas são outras vertentes previstas nesta parceria.

Esta parceria com a Glovo permite-nos criar novas oportunidades de aprendizagem conjunta e de partilha de conhecimento, aproximando os nossos participantes da realidade empresarial e, simultaneamente, contribuindo para o desenvolvimento contínuo das suas equipas. Pedro Brito CEO da Nova SBE Executive Education

Citado num comunicado, Adrian Mayans, general manager da Glovo em Portugal, salienta que a parceria com a Nova SBE reforça o compromisso da empresa com a aprendizagem das equipas e com a partilha de conhecimento. “O talento é o nosso principal motor de crescimento e é com este propósito que estamos a construir uma Talent House Global, um ecossistema focado no crescimento contínuo, no impacto positivo e no destaque de cada colaborador”, refere Adrian Mayans.

Também Pedro Brito, CEO da Nova SBE Executive Education, destaca a aproximação entre a formação académica e a realidade empresarial. “Esta parceria com a Glovo permite-nos criar novas oportunidades de aprendizagem conjunta e de partilha de conhecimento, aproximando os nossos participantes da realidade empresarial e, simultaneamente, contribuindo para o desenvolvimento contínuo das suas equipas”, assinala Pedro Brito.