Em atualização Governo estima excedente de até 0,2% no Orçamento do Estado para 2027, diz Chega
Para o próximo ano, o Executivo projeta ainda um crescimento do PIB de cerca de 2%, adiantou o Chega. Governo só tem margem de 100 milhões este ano e não vai baixar os impostos dos combustíveis.
O Governo estima um excedente de até 0,2% do PIB e um crescimento da economia em torno dos 2% do PIB no Orçamento do Estado para 2027, revelou esta segunda-feira o líder parlamentar do Chega, Pedro Pinto, à saída de uma reunião, na Assembleia da República, com o ministro das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento, e o ministro dos Assuntos Parlamentares, Carlos Abreu Amorim. O encontro serviu para apresentar as linhas gerais do documento orçamental que deverá ser entregue a “9 de outubro”, adiantou ainda o deputado.
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“O crescimento vai manter-se nos 2%, na senda dos últimos anos e o Governo prevê um superávite de 0,2%” em 2027, afirmou Pedro Pinto. Mais tarde, fonte oficial do Ministério das Finanças explicou aos jornalistas que o ministro das Finanças disse antever um excedente entre 0,1% e 0,2% do PIB. A previsão fica acima das projeções macroeconómicas do Conselho das Finanças Públicas (CFP), que antecipa já um défice de 0,2% em 2027, tal como o ECO noticiou.
(Notícia em atualização)
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