Grupo Baraka contesta o acordo relativo aos Estatutos de Madrid Nuevo Norte e exige que seja prestada informação sobre os processos judiciais relativos a dois lotes antes do seu leilão

A Baraka Capital Group, S.L., face à decisão da Crea Madrid Nuevo Norte de colocar à venda dois lotes em Las Tablas Oeste no próximo mês de novembro, recorreu aos tribunais contra a deliberação da Assembleia de Governo da cidade de Madrid que aprovou definitivamente os Estatutos da Entidade Urbanística Colaboradora de Coordenação de «Madrid Nuevo Norte».

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A empresa solicita a anulação deste acordo no processo ordinário n.º 377/2026, instaurado no Tribunal de Primeira Instância, Secção do Contencioso-Administrativo, Plaza n.º 17. Além disso, a Baraka instou a Junta de Compensação de Las Tablas a exigir que a Crea Madrid Nuevo Norte preste informações sobre os processos judiciais em curso que afetam, ou possam afetar, a sua titularidade.

A Baraka, juntamente com a Associação de Reversionistas «No Abuso», reclama o reconhecimento dos seus direitos de reversão e a nulidade da novação, em 2018, do contrato de concessão que tinha sido adjudicado à Crea Madrid Nuevo Norte, bem como da escritura de compra e venda de dezembro de 2024, através da qual essas parcelas foram transferidas para a Crea Madrid Nuevo Norte. A Baraka e a associação «No Abuso» denunciam que essa transmissão ocorreu sem a autorização obrigatória do Conselho de Ministros, exigida pelo artigo 135.º, n.º 3, da Lei do Património das Administrações Públicas.

O Grupo Baraka solicitou também à Comissão de Compensação de Las Tablas Oeste que reconheça o caráter litigioso ou controverso da titularidade de todos os terrenos de Madrid Nuevo Norte incluídos nesta área. Por este motivo, reclama que esses terrenos sejam atribuídos a título fiduciário à Câmara Municipal de Madrid até que se determine quem detém um direito superior sobre os mesmos.

A Baraka salienta que, de acordo com a jurisprudência, esta medida é necessária para garantir a validade dos projetos de reparcelamento das quatro áreas de Madrid Nuevo Norte e adverte que, em caso de incumprimento, intentará uma ação pública para exigir o cumprimento da legislação e da regulamentação territorial e urbanística.