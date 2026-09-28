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Guarda foi o distrito com mais crescimento percentual de pessoas no verão

  • Lusa
  • 11:26

Depois da Guarda foram os distrito de Viana do Castelo (56%), Faro e Bragança (51%) e Vila Real (47%) que apresentaram mais crescimento percentual de utilizadores no verão.

A Guarda foi o distrito com maior crescimento percentual de pessoas nos meses de verão, cerca de 80%, e Lisboa foi o único a perder utilizadores, segundo uma análise feita com base em dados agregados e anónimos da rede NOS.

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De acordo com os dados, depois da Guarda foram os distrito de Viana do Castelo (56%), Faro e Bragança (51%) e Vila Real (47%) que apresentaram mais crescimento percentual de utilizadores no verão.

A análise feita com base em dados agregados e anónimos da rede NOS que considera os movimentos dos clientes e, no caso dos visitantes internacionais, os utilizadores de operadoras estrangeiras em roaming na sua rede.

Turistas e emigrantes refrescam-se nas águas do Rio Mondego, na praia fluvial de Aldeia Viçosa, Guarda. MIGUEL PEREIRA DA SILVA/LUSAMIGUEL PEREIRA DA SILVA/LUSA

“Pela dimensão e diversidade da sua base de clientes, os dados permitem obter uma leitura representativa dos movimentos de pessoas no território nacional”, refere a empresa, na análise.

Lisboa “foi o único distrito a perder utilizadores” durante os meses de verão, “com uma quebra de 9%.

“A análise dos fluxos turísticos permite concluir que as maiores quebras de número de pessoas registadas nos concelhos do distrito de Lisboa durante agosto estão diretamente associadas a deslocações para destinos de férias“, refere a análise do grupo liderado por Miguel Almeida.

Cerca de 40% “têm como destino o Algarve, enquanto aproximadamente um terço se distribui pela Península de Setúbal e Costa Alentejana”.

De acordo com a análise, no total, mais de dois terços das deslocações tiveram como destino zonas balneares no sul do país, “concentrando-se mais nos concelhos de Loulé, Almada, Albufeira e Portimão”.

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