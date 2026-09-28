Inokem capta 2,5 milhões para acelerar expansão ibérica

A Inokem, empresa portuguesa especializada em detergentes ultraconcentrados e biodegradáveis, captou 2,5 milhões de euros através do Impact Innovation Fund (IIF), gerido pela 3xP Global, para “acelerar” a expansão na Península Ibérica, reforçar o investimento em investigação e desenvolvimento, e consolidar o posicionamento no grande retalho.

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Esta ronda de financiamento insere-se no âmbito do Programa de Capital de Risco do Fundo de Capitalização e Resiliência (FdCR), gerido pelo Banco Português de Fomento. Segundo a empresa de biotecnologia, sediada no Forte da Casa (Vila Franca de Xira), e que desde 2007 opera no setor de limpeza doméstico e industrial, este “é o maior investimento de sempre em biodetergentes”.

Pedro Santos Martins, CEO da Inokem, considera que “a entrada da 3xP Global com este investimento de 2,5 milhões de euros” vem “validar o modelo de negócio” da empresa. “Consolida-nos como o maior grupo de sustentabilidade e biotecnologia em Portugal, e dá-nos a escala necessária para levar a inovação em bioquímica verde mais longe”, além de expandir a atividade e a rede de refill para Espanha, explica.

Além de acelerar o crescimento da empresa e reforçar o seu posicionamento no grande retalho, o plano de crescimento inclui ainda a expansão para Espanha. Acresce o desenvolvimento e expansão de duas plataformas tecnológicas, a RefillNation e a Inokey, para, elucida a marca, “responder à crescente procura por alternativas sustentáveis nos mercados empresarial e de consumo”.

Consolida-nos como o maior grupo de sustentabilidade e biotecnologia em Portugal, e dá-nos a escala necessária para levar a inovação em bioquímica verde mais longe. Pedro Santos Martins CEO da Inokem

Ao eliminar a água e o plástico desnecessários da cadeia de transporte e logística, a marca assinala que “já evitou a utilização de cerca de 8,8 milhões de embalagens convencionais, poupando mais de 250 toneladas de plástico e reduzindo em aproximadamente 437 toneladas as emissões de dióxido de carbono”. O que, contabiliza, se traduz numa poupança média anual por cliente superior a 300 euros.

Para Rita Branco, diretora do Impact Innovation Fund da 3xP Global, a Inokem é um exemplo de uma empresa que combina desenvolvimento tecnológico e financeiro. “A Inokem exemplifica exatamente o tipo de empresa transformadora que procuramos apoiar: um negócio português que alavanca a ciência bioquímica para entregar soluções de limpeza excecionais e rentáveis, cortando radicalmente os resíduos de plástico e as emissões de carbono“, detalha Rita Branco num comunicado da empresa.

A Inokem fechou o ano de 2025 com uma faturação de um milhão de euros, naquele que garante ter sido “o melhor desempenho financeiro dos últimos 12 anos“. Desde o reposicionamento iniciado em 2019, sob a liderança executiva de Pedro Santos Martins, quase triplicou o volume de negócios, alcançando uma taxa de crescimento anual próxima dos 19%, revela.

A operar em mais de 200 pontos de venda, a empresa conta com uma rede nacional de mais de 80 lojas aderentes ao sistema de reabastecimento (refill).