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Jornalismo livre e independente é essencial para funcionamento da democracia

 Lusa,
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Por ocasião do Dia Mundial do Jornalismo, a ERC "sublinha a importância de um jornalismo livre, independente, rigoroso e plural, essencial para assegurar o direito dos cidadãos à informação".

A Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC) sublinha a importância de um jornalismo livre, independente, rigoroso e plural, essencial para o funcionamento da democracia, no Dia Mundial do Jornalismo, admitindo que o setor enfrenta desafios exigentes.

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Por ocasião do Dia Mundial do Jornalismo, a ERC “sublinha a importância de um jornalismo livre, independente, rigoroso e plural, essencial para assegurar o direito dos cidadãos à informação e para o funcionamento das sociedades democráticas“.

Num ecossistema mediático “em profunda transformação, o jornalismo enfrenta desafios particularmente exigentes” como “os impactos da digitalização, da inteligência artificial [IA] e da desinformação na produção e circulação de conteúdos informativos; as crescentes pressões sobre a sustentabilidade dos órgãos de comunicação social; e o enfraquecimento da oferta jornalística em alguns territórios, com consequências para o acesso das comunidades à informação de proximidade“.

Estes desafios “abrem também novas oportunidades: reafirmar o valor distintivo do jornalismo, assente na verificação dos factos, na contextualização da informação e na compreensão da realidade; reforçar a qualidade e a confiança através da ética e deontologia profissionais, da formação, da autorregulação e de mecanismos internos de verificação; e explorar novas oportunidades de inovação no setor dos media”.

A ERC, “que elegeu a promoção da qualidade do jornalismo como um dos seus eixos estratégicos, reitera o seu compromisso com o livre exercício da liberdade de expressão e de imprensa e com o direito dos cidadãos a uma informação rigorosa, plural, de qualidade e independente”.

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