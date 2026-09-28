Lídia Neves reforça equipa da Deloitte Legal Telles

A Deloitte Legal Telles reforçou a equipa de Tecnologia, Privacidade e Propriedade Intelectual com Lídia Neves, na qualidade de sócia e responsável pela área de Propriedade Intelectual. A advogada transita da Antas da Cunha Ecija.

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“A integração de Lídia Neves reflete a aposta contínua da Deloitte Legal Telles em disponibilizar aos clientes competências diferenciadoras que combinem conhecimento jurídico especializado, visão de negócio e capacidade de antecipação”, refere em comunicado o managing partner Francisco Espregueira Mendes.

Lídia Neves tem centrado a sua prática nas áreas de propriedade intelectual e tecnologias de informação e conta com uma vasta experiência na definição de estratégias de proteção e valorização de direitos de propriedade intelectual, bem como na elaboração e negociação de contratos de exploração destes ativos e no acompanhamento de questões regulatórias.

“A possibilidade de trabalhar integrada num ecossistema que reúne competências jurídicas, tecnológicas e de negócio permite desenvolver soluções mais completas e mais alinhadas com as necessidades dos clientes. É esse projeto diferenciador que me entusiasma nesta nova etapa profissional”, afirma Lídia Neves,