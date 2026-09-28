Mais uma mudança: Yves Müller deixa administração da Hugo Boss

Nome do substituto já é conhecido. Deixa a direção de operações para se dedicar à direção financeira.

A Hugo Boss anunciou esta segunda-feira que Ivica Maric vai assumir as funções de diretor financeiro e diretor de operações do grupo a partir de 1 de outubro, sucedendo a Yves Müller, que deixa a administração por razões pessoais e a seu pedido, de acordo com um comunicado da empresa.

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Yves Müller deixa o grupo de moda alemão depois de quase nove anos no grupo. Entrou para a empresa como diretor financeiro em dezembro de 2017 e, entre julho de 2020 e maio de 2021, desempenhou também as funções de porta-voz da administração.

Em maio de 2022, Müller acumulou a direção financeira com a responsabilidade pelas operações, passando a supervisionar áreas como tecnologias de informação, logística, produção, aprovisionamento e compras.

O presidente executivo da Hugo Boss, Daniel Grieder, destacou o contributo do gestor para a empresa: “Yves Müller desempenhou um papel decisivo na implementação bem-sucedida da CLAIM 5 [o nome dado à estratégia de crescimento em curso] e deu um contributo importante para a solidez financeira e operacional que a Hugo Boss apresenta atualmente.”

“Em nome do Conselho de Supervisão, gostaria de agradecer a Yves Müller o seu empenho e contributo para a Hugo Boss ao longo dos últimos anos”, afirma Michael Murray, recentemente nomeado presidente do Conselho de Supervisão da Hugo Boss e CEO do Frasers Group, que detém 48% da empresa alemão, dando as boas-vindas ao novo diretor financeiro.

“Ivica Maric conta com muitos anos de experiência, tanto na gestão financeira da empresa como na área das operações. Além disso, nos últimos anos, implementou e impulsionou projetos fundamentais de digitalização e eficiência, reunindo, por isso, a experiência necessária para esta função”, disse Michael Murray.

Ivica Maric trabalha na Hugo Boss desde 2005 e, nas últimas duas décadas, desempenhou várias funções de liderança nas áreas de controlo financeiro e contabilidade no grupo alemão de moda.

O gestor foi nomeado vice-presidente sénior de controlo financeiro em 2012 e assumiu a responsabilidade pelas operações de negócio em 2022. Um ano depois, passou a vice-presidente executivo desta área. Segundo a empresa, Ivica Maric esteve também envolvido em projetos de digitalização e eficiência.

Têm sido semanas de agitação na Hugo Boss. Depois da empresa passar a ser detida em 48% pelo grupo britânico Frasers, o presidente do conselho de supervisão demitiu-se por pressão do maior acionista. O CEO da Frasers foi, então, nomeado para o cargo, dando corpo à estratégia de crescimento, e aproximação ao mercado de luxo, da empresa de Mike Ashley.

Só este ano, além dos 48% da Hugo Boss, o Frasers Group já adquiriu 4% da Burberry e os armazéns Harvey Nichols.