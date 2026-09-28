Empresas

Mais uma mudança: Yves Müller deixa administração da Hugo Boss

 Lina Santos,

Nome do substituto já é conhecido. Deixa a direção de operações para se dedicar à direção financeira.

A Hugo Boss anunciou esta segunda-feira que Ivica Maric vai assumir as funções de diretor financeiro e diretor de operações do grupo a partir de 1 de outubro, sucedendo a Yves Müller, que deixa a administração por razões pessoais e a seu pedido, de acordo com um comunicado da empresa.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google

Escolher

Yves Müller deixa o grupo de moda alemão depois de quase nove anos no grupo. Entrou para a empresa como diretor financeiro em dezembro de 2017 e, entre julho de 2020 e maio de 2021, desempenhou também as funções de porta-voz da administração.

Em maio de 2022, Müller acumulou a direção financeira com a responsabilidade pelas operações, passando a supervisionar áreas como tecnologias de informação, logística, produção, aprovisionamento e compras.

O presidente executivo da Hugo Boss, Daniel Grieder, destacou o contributo do gestor para a empresa: “Yves Müller desempenhou um papel decisivo na implementação bem-sucedida da CLAIM 5 [o nome dado à estratégia de crescimento em curso] e deu um contributo importante para a solidez financeira e operacional que a Hugo Boss apresenta atualmente.”

“Em nome do Conselho de Supervisão, gostaria de agradecer a Yves Müller o seu empenho e contributo para a Hugo Boss ao longo dos últimos anos”, afirma Michael Murray, recentemente nomeado presidente do Conselho de Supervisão da Hugo Boss e CEO do Frasers Group, que detém 48% da empresa alemão, dando as boas-vindas ao novo diretor financeiro.

“Ivica Maric conta com muitos anos de experiência, tanto na gestão financeira da empresa como na área das operações. Além disso, nos últimos anos, implementou e impulsionou projetos fundamentais de digitalização e eficiência, reunindo, por isso, a experiência necessária para esta função”, disse Michael Murray.

Ivica Maric assume a direção financeira da Hugo Boss a partir de 1 de outubro de 2026

Ivica Maric trabalha na Hugo Boss desde 2005 e, nas últimas duas décadas, desempenhou várias funções de liderança nas áreas de controlo financeiro e contabilidade no grupo alemão de moda.

O gestor foi nomeado vice-presidente sénior de controlo financeiro em 2012 e assumiu a responsabilidade pelas operações de negócio em 2022. Um ano depois, passou a vice-presidente executivo desta área. Segundo a empresa, Ivica Maric esteve também envolvido em projetos de digitalização e eficiência.

Têm sido semanas de agitação na Hugo Boss. Depois da empresa passar a ser detida em 48% pelo grupo britânico Frasers, o presidente do conselho de supervisão demitiu-se por pressão do maior acionista. O CEO da Frasers foi, então, nomeado para o cargo, dando corpo à estratégia de crescimento, e aproximação ao mercado de luxo, da empresa de Mike Ashley.

Só este ano, além dos 48% da Hugo Boss, o Frasers Group já adquiriu 4% da Burberry e os armazéns Harvey Nichols.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já! Veja todos os planos!
Últimas ECO
Populares
Para si
Talk "Dia Mundial da Poupança" - 23OUT24
Auditoria
“Soluções de IA não alteram as responsabilidades do auditor”

O uso da IA na atividade de auditoria ganha cada vez mais força. Apesar de ver oportunidades nesta tecnologia, a CMVM alerta para a necessidade de não se perder o julgamento e ceticismo profissional. 

Rita Atalaia,

Advocatus
Marcelo considera que “ninguém está acima da lei”

O ex-Presidente da República Marcelo Rebelo de Sousa comentou desta forma o despacho de encerramento de inquérito sobre o caso das gémeas, no qual o filho é acusado.

Lusa,

Internacional
Roménia abalada por alegada ingerência dos EUA

A embaixadora dos EUA em Atenas, Kimberly Guilfoyle, terá vangloriado-se do sucedido numa conversa com o ministro da Energia grego, na qual terá insinuado que o mesmo poderia ser feito na Grécia.

Lusa,