Marinha Portuguesa investe 1,6 milhões em rádios táticos para Fuzileiros

A Marinha Portuguesa vai investir até 1,6 milhões de euros para adquirir novos rádios táticos portáteis para o Comando do Corpo de Fuzileiros (CCF), reforçando o rigor operacional visto como prioritário para a Armada cumprir compromissos assumidos nos quadros nacional e europeu.

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“A aquisição de rádios dual-channel handheld SDR com MANET wideband e encriptação AES-256 Type 3, não constitui apenas um incremento tecnológico desejável, mas sim uma capacidade crítica para assegurar que a Unidade de Operações Especiais da Marinha e dos Fuzileiros mantêm o nível de prontidão, eficácia e segurança exigido para o cumprimento das missões atribuídas, tanto a nível nacional, como no quadro das responsabilidades internacionais assumidas perante a NATO”, pode ler-se em despacho datado de 31 agosto e publicado esta segunda-feira em Diário da República.

A Marinha considera esta capacidade crítica para garantir a prontidão, eficácia e segurança da Unidade de Operações Especiais da Marinha e dos Fuzileiros, bem como para reforçar o comando e controlo e a resiliência das forças.

Para cumprimento da sua missão, o Superintendente do Material, vice-almirante Fernando Jorge Pires, autoriza a realização da despesa de “até ao montante máximo de 1.600.000 de euros (um milhão e seiscentos mil euros), valor ao qual acrescerá o IVA à taxa legal aplicável, com vista ao fornecimento de rádios táticos dual-channel handheld com encriptação type 3 para o CCF”.

A aquisição está também relacionada com as responsabilidades de Portugal na Aliança Atlântica. Segundo o despacho, estes equipamentos respondem a “diversos NATO Capability Targets atribuídos” à Marinha, nomeadamente nas áreas das “comunicações seguras, resilientes, interoperáveis e digitalmente integradas”.

A medida insere-se na estratégia portuguesa de reforço das capacidades militares, privilegiando a Marinha através de um plano que alia a renovação das infraestruturas à aquisição de novos recursos operacionais. No início de setembro, o Governo autorizou a despesa de até 6,29 milhões de euros para modernização da Base e da Escola de Fuzileiros.