Ministro da Economia destaca segurança como “ativo” turístico que “não aparece na fatura do hotel”

O ministro da Economia e da Coesão Territorial destacou a segurança como “um ativo económico” para o turismo em Portugal. “Não aparece na fatura de um hotel nem ao comer num restaurante, mas está presente quando uma família escolhe um destino“, disse, assinalando que “vantagens como esta levam décadas a construir e podem perder-se muito mais depressa”.

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“Mas segurança, por si só, não ajuda Portugal”, ressalvou Manuel Castro Almeida, que falava esta segunda-feira na VIII Cimeira do Turismo Português, organizada pela Confederação do Turismo de Portugal (CTP), para realçar que a “identidade” é uma vantagem “ainda mais difícil de reproduzir”.

Isto porque, justificou, “viajar tornou-se extraordinariamente fácil e, paradoxalmente, muitos destinos tornaram-se demasiado semelhantes”. “Encontramos as mesmas lojas, os mesmos produtos, as mesmas marcas, os mesmos conceitos e, por vezes, até a mesma experiência urbana”, exemplificou. Não obstante, “ninguém atravessa um continente para encontrar apenas aquilo que já tem em sua casa; as pessoas continuam a viajar porque querem encontrar diferença — e Portugal tem essa diferença“, defendeu.

O governante frisou que o país tem “mais de nove séculos de história, cidades e aldeias profundamente distintas, uma relação singular com o Atlântico, património, gastronomia, natureza, música, literatura, uma diversidade cultural extraordinária num território relativamente pequeno e uma forma própria de receber”. “Tudo isto faz parte da identidade portuguesa e tudo isto tem valor económico”, completou.

Por outro lado, o ministro destacou a necessidade de “tecnologia, investimento, empresas modernas, serviço de elevada qualidade e infraestruturas capazes de responder à procura internacional”. “Mas modernizar não é uniformizar”, acautelou, antes de apontar que “o desafio é oferecer aquilo que o mundo contemporâneo exige sem perder aquilo que Portugal pode oferecer“.

Olhando para os números do setor, o Valor Acrescentado Bruto (VAB) diretamente gerado pelo turismo em 2025 representou 8,1% do VAB nacional e, se se considerar apenas os efeitos diretos e indiretos em toda a economia, estima-se um contributo direto de 36,2 mil milhões de euros, equivalente a 11,8% do PIB.

“Isto ajuda-nos a compreender [que] o turismo não é só o turismo. Estamos a falar da agricultura, que fornece um restaurante; da indústria que equipa um hotel; da construção que recupera património; das empresas tecnológicas que desenvolvem sistemas de gestão; dos transportes, do comércio, da cultura e de milhares de pequenas e médias empresas que encontram na procura turística um mercado. Essa capacidade de arrastar o resto da economia é uma das grandes forças do setor“, frisou Manuel Castro Almeida.

A meta do Governo, segundo o ministro, é agora colocar Portugal entre os 10 países mais competitivos no turismo a nível mundial. “Já só falta um lugar”, afirmou, citando o recente relatório “Travel & Tourism Development Index (TTDI) 2026” do World Economic Forum (Fórum Económico Mundial), em que o país surge na 11.ª posição.

“Não é uma meta que possa ser alcançada apenas através de políticas públicas. Exige empresas que continuem a investir e a inovar, trabalhadores cada vez mais qualificados, municípios e regiões capazes de valorizar os seus territórios, de uma mobilização conjunta de todos aqueles que fazem parte deste setor. É base a partir da qual devemos preparar a próxima década”, reforçou.

"A segurança, por si só, não ajuda Portugal. Há outra vantagem ainda mais difícil de reproduzir: a identidade. Viajar tornou-se extraordinariamente fácil e, paradoxalmente, muitos destinos tornaram-se demasiado semelhantes. (…) As pessoas continuam a viajar porque querem encontrar diferença. E Portugal tem essa diferença.” Manuel Castro Almeida Ministro da Economia e da Coesão Territorial

O governante com a tutela da Coesão Territorial destacou igualmente a importância de “alargar a geografia” do turismo em Portugal para além de Lisboa e do Algarve. Embora reconheça que estas duas regiões “fizeram percursos extraordinário e são fundamentais para a posição internacional do turismo português”, o objetivo agora “não pode ser retirar procura a quem a conquistou”, mas “permitir que mais territórios a conquistem também”.

Por fim, deixou dois alertas. Por um lado, o “tempo também tem um preço” — designadamente o “tempo de uma licença, de uma decisão, de um investimento que fica parado”; por outro, o de que “quanto mais tecnologia tivermos, maior será o valor daquilo que a tecnologia não consegue substituir”. “A tecnologia deve tornar o turismo português mais produtivo, mas não deve torná-lo menos humano“, frisou.