Moda e alta joalharia encontram-se no Festival de San Sebastián

San Sebastián volta a tornar-se uma das grandes vitrines do cinema com a realização da 74.ª edição do seu Festival Internacional de Cinema. De 18 a 26 de setembro, o evento reúne na cidade alguns dos nomes mais destacados da indústria e enche as suas ruas de talento. No entanto, durante estes dias, os filmes não são os únicos protagonistas. Tal como acontece nos grandes festivais de cinema, a moda e a alta joalharia ocupam também um lugar de destaque, com looks cuidadosamente escolhidos para acompanhar as cerimónias de gala e as estreias e para captar todos os olhares sob os holofotes.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google Escolher ›

A Dior, a Loewe, a Armani ou a Miss Sohee são algumas das grandes marcas internacionais que tiveram uma presença de destaque na cidade basca, vestindo algumas das figuras mais reconhecidas que passaram estes dias pelo festival. Naomi Watts abraçou o glamour clássico com um elegante vestido preto acetinado da Dior, com alças finas e caimento fluido, realçado por duas grandes flores brancas no ombro e na anca.

Penélope Cruz, por sua vez, transformou as suas diferentes aparições em algumas das mais comentadas do evento. A atriz escolheu um vestido joia de alta-costura da Miss Sohee, com espartilho, bordados e strass, para apresentar «The Invite»; enquanto que noutra das suas aparições optou por um vestido maxi preto da Chanel, de grande volume, decote em V, folhos e detalhes de penas.

Também se destacaram o vestido vermelho sem alças de Marta Etura, o conjunto branco de inspiração oriental escolhido por Victoria Luengo e a sofisticada combinação em preto e branco de Eugenia Silva, com um top de decote pronunciado e detalhes em strass, combinado com calças de veludo.

As joias tornam-se mais uma parte integrante da composição de cada look. Penélope Cruz apostou na Zoya para completar um dos seus looks com brincos e pulseiras de linhas subtis, uma escolha que conferiu brilho ao conjunto sem competir com o protagonismo do vestuário.

Victoria Luengo confiou na RABAT para complementar o seu look, com brincos earcuff, colar e anel em ouro branco, amarelo e rosa com diamantes naturais. Eugenia Silva elevou o seu look no tapete vermelho com várias peças da coleção RABAT Red Carpet, entre as quais brincos e colar com diamantes de vários tamanhos.

San Sebastián despediu-se este fim de semana até à sua próxima edição, mas o calendário cinematográfico continua. Os grandes eventos do cinema continuarão a ser vitrines privilegiadas da moda, do luxo e das tendências, onde cada estreia se torna novamente uma oportunidade para descobrir os looks e as joias que marcarão a estação.

As próximas paragens terão lugar em outubro, com o BFI London Film Festival e o Rome Film Fest, antes do grande evento dos Óscares, que celebrará a sua 99.ª edição no próximo dia 14 de março de 2027.