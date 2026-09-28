Moedas critica “uma certa classe política” que encara o turismo com “preconceito”

O presidente da Câmara de Lisboa criticou esta segunda-feira aquela que designou como “uma certa classe política que hoje em dia olha para turismo com preconceito, como se fosse um problema”.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google Escolher ›

“Devemos ter coragem de afirmar que criticar o turismo não cria um único emprego, não gera riqueza e não melhora a vida das pessoas. O que melhora é termos turismo de qualidade, turismo competitivo e amigo dos habitantes da cidade”, afirmou Carlos Moedas, numa intervenção na VIII Cimeira do Turismo Português, organizada pela Confederação do Turismo de Portugal (CTP).

O autarca defendeu a aposta em turismo de qualidade e não de massas, reconhecendo que a cidade “tem excesso de turismo em certas zonas”, e não no “seu todo”. “Entram em Lisboa mais de 500 mil pessoas todos os dias. Dessas, 50 mil (10%) são turistas. Mas há excesso de turismo em certas zonas da cidade. É essa realidade que temos de enfrentar”, resumiu.

Por outro lado, Carlos Moedas argumentou que o setor turístico “ajuda a preservar a identidade” da cidade, mas “não pode exigir um sacrifício permanente”.

Foi por isso que a Câmara de Lisboa fiscalizou “centenas de milhares” de alojamentos locais, o que culminou no cancelamento de 6.700 registos. “Tentámos regular os tuk tuks e pedimos a limitação dos TVDE. Há um excesso de TVDE e de tuk tuks em Lisboa, que não cumprem regras do trânsito e não falam português. Temos de agir a nível nacional“, sublinhou, num apelo direto ao ministro da Economia, Manuel Castro Almeida, que estava na plateia.

“Mas também defendo que o turismo tem de devolver à cidade o valor que gera. Foi o que esteve por trás do aumento da taxa turística. O turismo não destrói a identidade quando é bem orientado; [antes] preserva e valoriza essa identidade”, realçou ainda.