BRANDS' ECO NEXO 2026 liga indústria e tecnologia em Matosinhos
Nos dias 1 e 2 de outubro, o NEXO 2026 reúne empresas industriais, startups, investidores e centros de conhecimento na antiga Fábrica de Conservas Vasco da Gama.
Encontrar respostas para desafios concretos da indústria pode passar por aproximar quem conhece esses problemas das pessoas que desenvolvem soluções para os resolver. É esta a lógica que está na base do NEXO 2026, uma plataforma de colaboração promovida pela Associação Nacional de Jovens Empresários (ANJE), que decorre nos dias 1 e 2 de outubro, em Matosinhos.
Escolha o ECO como fonte preferida no Google
Durante dois dias, a antiga Fábrica de Conservas Vasco da Gama será o ponto de encontro entre PME da indústria portuguesa, startups, empresas tecnológicas, investidores e centros de conhecimento. A iniciativa pretende criar condições para o desenvolvimento de projetos-piloto, parcerias, investimento e novas oportunidades de negócio, de forma a aproximar diferentes intervenientes do ecossistema empresarial.
A proposta passa por juntar, no mesmo espaço, empresários, administradores, empreendedores, investidores e responsáveis pelas áreas de operações, produção, tecnologia, inovação, vendas e talento. O objetivo é que possam conhecer soluções, trabalhar em conjunto e estabelecer relações que tenham continuidade para além dos dois dias do evento.
“O NEXO foi pensado para aproximar dois universos que nem sempre trabalham em conjunto: as empresas industriais, que conhecem os problemas concretos das suas operações, e as startups e empresas tecnológicas, que podem ajudar a resolvê-los”, explica Carlos Carvalho, presidente da ANJE. A expectativa é que desses encontros possam nascer contactos com continuidade e transformar-se em projetos-piloto, parcerias e negócio.
Tecnologia aplicada aos desafios da indústria
A programação do NEXO 2026 está organizada em quatro experiências complementares, distribuídas pelos dois pisos da antiga conserveira. Ao longo dos dias 1 e 2 de outubro, o NEXO Work disponibiliza um espaço aberto de coworking e um business lounge, pensados para facilitar reuniões, trabalho e contacto entre participantes.
Durante a tarde do primeiro dia, entre as 14h30 e as 18h00, o NEXO Masterclass será dedicado ao tema AI for Industry & Logistics, com uma abordagem orientada para a aplicação da Inteligência Artificial em contexto industrial e logístico. O primeiro dia termina com o NEXO Connect, entre as 18h00 e as 20h00, um encontro empresarial e de comunidade pensado para criar novas ligações entre os diferentes participantes.
Já no dia 2 de outubro, a NEXO Conference concentra as principais conversas do evento, com temas que atravessam a inovação, o investimento, a inteligência artificial, a internacionalização, a liderança e o crescimento empresarial. Entre os assuntos em discussão estarão a transformação de conhecimento científico em negócio, a aplicação da IA às operações industriais, a escolha de investidores e parceiros e a colaboração entre fábricas e empresas tecnológicas. A entrada em mercados internacionais, a construção de marcas e canais comerciais e o papel da liderança e das equipas no crescimento das organizações também fazem parte da agenda.
12 oradores já confirmados
O programa do NEXO 2026 ainda não está fechado, mas já conta com 12 oradores confirmados, provenientes de empresas e organizações de diferentes áreas. Entre os nomes anunciados estão António Portela, CEO da BIAL; Felipe Ávila da Costa, cofundador e CEO da Infraspeak; Miguel Pinto, Managing Director e Head of Country Portugal da AUMOVIO; e Lurdes Gramaxo, Partner e Executive Director da Bynd Venture Capital.
A lista inclui ainda Ângela Carvalho, cofundadora da beat therapeutics; Hugo Alexandre Trindade, cofundador e CEO da SCEMAI; Teresa Poças, diretora de Marketing e Comunicação da TemaHome; e Alexandra de Almeida, Chair e Executive Advisor da YPO Portugal.
Completam o grupo de oradores confirmados Leonor Marques, Architecture & Advocacy Director da Critical Manufacturing; Lilia Stoyanov, fundadora e CEO da TFY – Transformify; Joana Frazão, diretora de Recursos Humanos da Fravizel Engineering; e Louis Fernandes, executivo de SaaS e fundador da Magnitude 10 Associates.
Os interessados em participar no evento devem inscrever-se aqui.
Assine o ECO Premium
No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.
De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.
Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.
Comentários ({{ total }})
NEXO 2026 liga indústria e tecnologia em Matosinhos
{{ noCommentsLabel }}