NEXO 2026 liga indústria e tecnologia em Matosinhos

Encontrar respostas para desafios concretos da indústria pode passar por aproximar quem conhece esses problemas das pessoas que desenvolvem soluções para os resolver. É esta a lógica que está na base do NEXO 2026, uma plataforma de colaboração promovida pela Associação Nacional de Jovens Empresários (ANJE), que decorre nos dias 1 e 2 de outubro, em Matosinhos.

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Durante dois dias, a antiga Fábrica de Conservas Vasco da Gama será o ponto de encontro entre PME da indústria portuguesa, startups, empresas tecnológicas, investidores e centros de conhecimento. A iniciativa pretende criar condições para o desenvolvimento de projetos-piloto, parcerias, investimento e novas oportunidades de negócio, de forma a aproximar diferentes intervenientes do ecossistema empresarial.

A proposta passa por juntar, no mesmo espaço, empresários, administradores, empreendedores, investidores e responsáveis pelas áreas de operações, produção, tecnologia, inovação, vendas e talento. O objetivo é que possam conhecer soluções, trabalhar em conjunto e estabelecer relações que tenham continuidade para além dos dois dias do evento.

“O NEXO foi pensado para aproximar dois universos que nem sempre trabalham em conjunto: as empresas industriais, que conhecem os problemas concretos das suas operações, e as startups e empresas tecnológicas, que podem ajudar a resolvê-los”, explica Carlos Carvalho, presidente da ANJE. A expectativa é que desses encontros possam nascer contactos com continuidade e transformar-se em projetos-piloto, parcerias e negócio.

Tecnologia aplicada aos desafios da indústria

A programação do NEXO 2026 está organizada em quatro experiências complementares, distribuídas pelos dois pisos da antiga conserveira. Ao longo dos dias 1 e 2 de outubro, o NEXO Work disponibiliza um espaço aberto de coworking e um business lounge, pensados para facilitar reuniões, trabalho e contacto entre participantes.

Durante a tarde do primeiro dia, entre as 14h30 e as 18h00, o NEXO Masterclass será dedicado ao tema AI for Industry & Logistics, com uma abordagem orientada para a aplicação da Inteligência Artificial em contexto industrial e logístico. O primeiro dia termina com o NEXO Connect, entre as 18h00 e as 20h00, um encontro empresarial e de comunidade pensado para criar novas ligações entre os diferentes participantes.

Já no dia 2 de outubro, a NEXO Conference concentra as principais conversas do evento, com temas que atravessam a inovação, o investimento, a inteligência artificial, a internacionalização, a liderança e o crescimento empresarial. Entre os assuntos em discussão estarão a transformação de conhecimento científico em negócio, a aplicação da IA às operações industriais, a escolha de investidores e parceiros e a colaboração entre fábricas e empresas tecnológicas. A entrada em mercados internacionais, a construção de marcas e canais comerciais e o papel da liderança e das equipas no crescimento das organizações também fazem parte da agenda.

12 oradores já confirmados

O programa do NEXO 2026 ainda não está fechado, mas já conta com 12 oradores confirmados, provenientes de empresas e organizações de diferentes áreas. Entre os nomes anunciados estão António Portela, CEO da BIAL; Felipe Ávila da Costa, cofundador e CEO da Infraspeak; Miguel Pinto, Managing Director e Head of Country Portugal da AUMOVIO; e Lurdes Gramaxo, Partner e Executive Director da Bynd Venture Capital.

A lista inclui ainda Ângela Carvalho, cofundadora da beat therapeutics; Hugo Alexandre Trindade, cofundador e CEO da SCEMAI; Teresa Poças, diretora de Marketing e Comunicação da TemaHome; e Alexandra de Almeida, Chair e Executive Advisor da YPO Portugal.

Completam o grupo de oradores confirmados Leonor Marques, Architecture & Advocacy Director da Critical Manufacturing; Lilia Stoyanov, fundadora e CEO da TFY – Transformify; Joana Frazão, diretora de Recursos Humanos da Fravizel Engineering; e Louis Fernandes, executivo de SaaS e fundador da Magnitude 10 Associates.

Os interessados em participar no evento devem inscrever-se aqui.