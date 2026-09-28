“O Banco de CÁ” dá mote aos 115 anos do Crédito Agrícola
Luís Trigacheiro é o responsável pela criação e interpretação do tema original “O Banco de CÁ”, numa campanha assinada criativamente pela Addiction.
O Crédito Agrícola assinala os seus 115 anos com o lançamento da nova campanha institucional “O Banco de CÁ”, que percorre Portugal continental e as ilhas para retratar histórias de vários dos seus clientes.
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O conceito criativo assenta no duplo significado da expressão “CÁ”, enquanto lugar de pertença e proximidade e, simultaneamente, enquanto assinatura do Crédito Agrícola.
A campanha é protagonizada por clientes como o cantor Luís Trigacheiro, o nadador olímpico Diogo Ribeiro, Domingos Castro — presidente da Federação Portuguesa de Atletismo –, comendador Jorge Rita — presidente da Federação Agrícola dos Açores –, Leonor Freitas — presidente do Conselho de Administração da Casa Ermelinda de Freitas — e a chef Noélia.
Luís Trigacheiro é ainda o responsável pela criação e interpretação do tema original “O Banco de CÁ”. A campanha contou, igualmente, com a participação de colaboradores do Crédito Agrícola, que integraram algumas das gravações e materiais produzidos.
A campanha “O Banco de CÁ” vai estar presente em televisão, imprensa, rádio, outdoor, cinema, meios digitais e nas agências do Crédito Agrícola, até ao dia 15 de novembro. A criatividade está a cargo da Addiction, com a produção do filme a cargo da Saúl Neves Films Production Services. O planeamento de meios é da Havas.
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