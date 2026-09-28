Ouro cai 3% com mercado a apostar em nova subida de juros da Fed

Os futuros do ouro negociados em Nova Iorque recuam 3,17% na sessão desta segunda-feira, para 4.150 dólares a onça, arrastados pela subida do preço do petróleo e pelo reforço das expectativas de uma nova subida das taxas de juro nos EUA já em outubro. O movimento surge depois de o ouro à vista ter já perdido 1,1% nas negociações asiáticas, para 4.237,21 dólares a onça na sessão desta segunda-feira.

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O petróleo mais caro e os dados robustos sobre a atividade industrial norte-americana levam os investidores a antecipar que a Reserva Federal norte-americana (Fed) tenha margem para manter a política monetária restritiva durante mais tempo. Historicamente, essa combinação de variáveis empurra as yields das obrigações do Tesouro dos EUA para níveis mais elevados e fortalece o dólar, dois fatores que tradicionalmente penalizam o ouro, um ativo que não paga juros nem dividendos.

A pressionar também a queda da cotação do metal dourado está a queda de 0,12% do índice do dólar, que agrega um conjunto de seis moedas (inclusive o euro) contra a nota verde, o que torna as matérias-primas cotadas na moeda norte-americana mais caras para os compradores fora dos EUA. Este efeito cambial ajuda a explicar parte da pressão vendedora sobre o metal precioso, que costuma perder atratividade sempre que o dólar ganha força nos mercados internacionais.

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Os analistas da Saxo Bank apontam ainda como fator para a queda registada durante o período asiático a possibilidade de investidores chineses estarem a realizar lucros antes do início da Golden Week, o período de férias na China que arranca na quinta-feira.

Segundo os especialistas, uma parte significativa das vendas de ouro concentrou-se precisamente no horário de negociação das bolsas asiáticas, o que sugere um ajuste de posições ligado ao calendário chinês e não apenas às expectativas sobre a política monetária norte-americana.

De acordo com os preços atuais dos contratos de futuros, o mercado atribui uma probabilidade de 70% a uma subida das taxas de juro pela Fed na reunião de 27 e 28 outubro, a penúltima do ano. Enquanto essa expectativa se mantiver, os analistas consideram que o contexto continuará desafiante para o ouro, dado o efeito combinado de rendimentos mais altos e de um dólar reforçado.