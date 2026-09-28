Pinto Luz confirma decisão sobre venda da TAP em “meados de outubro”

O ministro Miguel Pinto Luz revelou esta segunda-feira que o Governo vai tomar a decisão sobre a privatização da TAP em “meados de outubro”, 15 dias após a Air France-KLM e a Lufthansa entregarem as propostas finais, confirmando a informação avançada pelo ECO.

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“Até dia 30 [de setembro, esta quarta-feira] serão apresentadas as propostas finais das duas empresas, e o Governo tem 15 dias para avaliar a decisão“, afirmou o governante com a tutela do processo de reprivatização da companhia aérea portuguesa, em entrevista na VIII Cimeira do Turismo Português, organizada pela Confederação do Turismo de Portugal (CTP), que decorre esta segunda-feira no Hotel Ritz, em Lisboa.

Recusando adiantar que poder real terá o Estado português após a conclusão da privatização, que deixará em mãos públicas 50,1% do capital da TAP, o ministro das Infraestruturas disse apenas que “vários mecanismos existirão” para garantir a gestão da transportadora de modo a que quem compra, seja a Air France-KLM ou a Lufthansa, cumpra os objetivos.

Pinto Luz confirmou, assim, a informação avançada pelo ECO no dia 10 de setembro de que o futuro comprador de até 49,9% da TAP (5% estão reservados preferencialmente para os trabalhadores) será conhecido em “meados de outubro”, período ao qual se seguirão os passos formais para a conclusão da operação.

O Conselho de Ministros terá depois de aprovar os instrumentos contratuais, preparados pela Parpública, que incluem, designadamente, o contrato de compra e venda das ações, o acordo parassocial e outros contratos necessários à operação.