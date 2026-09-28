Polícia britânica detém cinco homens por suspeitas de terrorismo em base aérea

A polícia do Reino Unido deteve cinco homens por suspeita de prepararem um ataque terrorista na base militar RAF Fairford usada pelos Estados Unidos para lançar ofensivas aéreas contra o Irão, o que levou as autoridades a suspeitar de uma possível ligação ao país. A embaixada iraniana já rejeitou qualquer relação, considerando que se trata de “especulações infundadas e maliciosas”.

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“Estou plenamente ciente do nível de especulação sobre a motivação por trás deste incidente e das questões geopolíticas que estão a ser levantadas. No entanto, peço que, neste momento, a Polícia Antiterrorista tenha espaço para trabalhar com cautela e transparência”, afirmou a vice-comissária adjunta da unidade policial britânica, Vicki Evans, em comunicado, citada pelo The Daily Telegraph.

Os homens, de nacionalidade britânica, foram detidos na madrugada de domingo, após três carrinhas terem sido avistadas perto da base, localizada a cerca de 150 quilómetros a oeste de Londres. Um robô antibombas foi visto a operar junto a três carrinhas brancas, no mesmo momento em que a segurança era reforçada no perímetro da base, segundo o meio de comunicação britânico.

A responsável reconheceu o impacto da investigação na população local, apelando que tenham “paciência” porque as medidas em curso são “do interesse da segurança nacional e, acima de tudo, do interesse da sua própria segurança”.

De acordo com o jornal, que as autoridades britânicas estão a investigar uma possível ligação ao Irão, sem descartar uma possível operação de sabotagem russa. Contudo, a embaixada do Irão em Londres nega qualquer envolvimento através da rede social X.

O Irão “rejeita categoricamente e condena veementemente as recentes especulações infundadas e maliciosas publicadas por alguns indivíduos e órgãos de comunicação social britânicos, que tentam associar o Irão à detenção de cinco suspeitos nas proximidades da base de RAF Fairford”, pode ler-se na publicação.

Em julho, o Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC) alertou o Reino Unido para impedir que os bombardeiros dos EUA levantassem voo de Fairford, vincando que qualquer base usada para lançar ataques contra o regime iraniano seria um “alvo legítimo”.

A base RAF Fairford, tradicional aliada das forças armadas norte-americanas, tem apoiado recentemente raides defensivos dos EUA contra o Irão. O governo britânico autorizou inclusive o uso de bombardeiros a partir de Fairford para neutralizar mísseis iranianos que atacavam navios no Estreito de Ormuz.