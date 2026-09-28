Preço do Brent sobe 3% após Trump rejeitar proposta iraniana para acordo de paz

O preço do barril de petróleo Brent sobe esta segunda-feira mais de 3% após o presidente dos EUA, Donald Trump, ter rejeitado um acordo de paz proposto pelo Irão para resolver o conflito entre os dois países e reabrir o Estreito de Ormuz, mantendo elevadas as tensões no Médio Oriente.

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Os futuros do petróleo bruto Brent avançam 3,13% para 107,58 dólares por barril, em máximos de 10 de setembro, enquanto o do petróleo West Texas Intermediate (WTI) dos EUA (CLc1) situava-se nos 94,55 dólares por barril, com uma subida 2%.

O Irão anunciou uma proposta de paz na semana passada na Assembleia Geral da ONU, em Nova Iorque, afirmando que esta tinha sido transmitida aos americanos através de mediadores do Catar.

Trump afirmou no sábado que rejeitava o plano, mas disse à Axios, numa entrevista telefónica no domingo, que esperava que os negociadores dos EUA participassem em mais conversações esta semana.

“Embora as negociações entre os EUA e o Irão possam retomar esta semana, houve poucos sinais de um avanço durante o fim de semana e as taxas de rendibilidade das obrigações e o preço do petróleo voltaram a subir esta manhã“, afirmaram os analistas do Deutsche Bank (DB) numa nota de research publicada na madrugada de segunda-feira.

Recordaram ainda que o Irão reiterou no domingo que não iria flexibilizar as suas condições para a reabertura do Estreito de Ormuz, tendo o ministro dos Negócios Estrangeiros, Abbas Araghchi, insistido em que Teerão não recuaria nas suas exigências, que incluem o alívio das sanções, o acesso aos ativos congelados e o fim das medidas de bloqueio dos EUA.

“Trata-se, portanto, de um impasse, mas se procurarmos algum aspeto positivo, é o facto de parecer ainda existir uma via de comunicação aberta”, sublinharam os analistas do DB.

Resistência crucial nos 120 dólares

O Brent registou uma ligeira subida de 0,4% na semana passada, mas o WTI caiu 7,9% devido a receios de que os EUA possam proibir as exportações de gasóleo para atenuar os preços recorde, o que poderia reduzir a produção de refinação nos EUA.

“No que diz respeito aos futuros do Brent, os 120 dólares por barril continuam a ser o nível de resistência crucial“, disse Sugandha Sachdeva, fundador da consultora SS WealthStreet, à Reuters. “Enquanto os preços não conseguirem manter-se acima desse nível, continua a ser possível uma correção, especialmente se o transporte marítimo melhorar ou se as negociações registarem progressos”.

O Brent é o petróleo de referência para as importações na Europa e afeta o preço final dos produtos refinados. Esta semana, o preço do gasóleo, o combustível mais usado em Portugal, deverá descer cinco cêntimos e a gasolina dois cêntimos, de acordo com a ANAREC tendo já em conta os descontos.

Desde o início da guerra, no final de fevereiro, cerca de um quinto dos embarques mundiais de petróleo e gás foram reduzidos. Os fluxos de petróleo bruto que saíram do Estreito de Ormuz atingiram 33,7 milhões de barris até esta semana, segundo dados preliminares de rastreio de navios da Kpler divulgados esta sexta-feira, o que coloca as exportações praticamente em linha com os níveis da semana anterior.