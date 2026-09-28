Primeira coleção de John Galliano para a Zara já tem data de saída: 1 de outubro
Esta quinta-feira serão conhecidos os primeiros modelos pensados pelo designer britânico a partir do arquivo da Zara.
A primeira coleção do designer britânico John Galliano para a Zara será apresentada a 1 de outubro, às 10h00, dando início a uma parceria prevista para durar dois anos. O projeto Re{form} authored by John Galliano, como foi batizado, parte dos arquivos da marca espanhola.
Escolha o ECO como fonte preferida no Google
Esta é a primeira colaboração de John Galliano depois de ter deixado a Maison Margiela, em janeiro de 2024, após uma década de trabalho.
O lançamento, anunciado este domingo nas contas da Zara e Zara Man nas redes sociais, coincide com a semana de moda de Paris, mas não está prevista uma apresentação na capital francesa. Com a divulgação da data de estreia da coleção, veio uma mensagem em inglês: “Built from our memory” [construído a partir da nossa memória].
John Galliano tem tido um ano agridoce. Por um lado, junta-se à Inditex para a criação desta coleção para a Zara, parte de um projeto da atual presidente, Marta Ortega, para aproximar a empresa dos criativos. Por outro, em agosto, viu ser cancelada a exposição do seu trabalho, John Galliano Horizons, no Metropolitan Museum of Art, em Nova Iorque, que deveria ser inaugurada em 2027 e constituir também o tema central da Met Gala.
O cancelamento da retrospetiva, anunciado pelo CEO do Met e pelo designer, é, ainda, um eco das polémicas declarações racistas de John Galliano, em 2011, pelas quais foi condenado e que viriam a ditar a sua saída da Dior.
“Depois de muita reflexão e de conversas com o Met e com todos os envolvidos, decidi, com grande tristeza, que o melhor é que a exposição não se realize neste momento”, escreveu Galliano em comunicado em agosto. “Continuo a assumir total responsabilidade pela dor causada pelas minhas palavras no passado, em particular pelo sofrimento que provoquei às comunidades judaica e asiática, e continuo profundamente arrependido”, disse.
As vendas da Inditex, detentora da Zara, cresceram 5,8% no primeiro trimestre de 2026, para 8,7 mil milhões de euros, divulgou a empresa galega em agosto. “O crescimento é baseado em volume e não no aumento de preços”, afirmou Gorka Garcia-Tapia, diretor de relações exteriores, numa sessão de perguntas e respostas, após a apresentação dos resultados.
Assine o ECO Premium
No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.
De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.
Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.
Comentários ({{ total }})
Primeira coleção de John Galliano para a Zara já tem data de saída: 1 de outubro
{{ noCommentsLabel }}