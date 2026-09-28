Exclusivo Sem nova decisão, deliberação que exclui Huawei do 5G pode caducar esta semanapremium
Nova lei da cibersegurança colocou um prazo de validade na decisão que impediu operadoras de recorrerem a tecnologia chinesa, antecipando uma nova avaliação. Não se sabe se está concluída.
A "norma transitória" que mantém em vigor a proibição do uso de fornecedores de "alto risco" nas redes 5G em Portugal, que afetou a tecnológica chinesa Huawei, pode estar em risco de expirar esta semana, no dia 30 de setembro, sem que se conheça qualquer prorrogação do prazo, nem se a nova avaliação prevista na lei está sequer em andamento, quanto mais concluída.
Em maio de 2023, a Comissão de Avaliação de Segurança, um organismo que junta várias entidades públicas com responsabilidades de segurança, e que estava enquadrado na Lei das Comunicações Eletrónicas, deliberou proibir…
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