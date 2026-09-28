A "norma transitória" que mantém em vigor a proibição do uso de fornecedores de "alto risco" nas redes 5G em Portugal, que afetou a tecnológica chinesa Huawei, pode estar em risco de expirar esta semana, no dia 30 de setembro, sem que se conheça qualquer prorrogação do prazo, nem se a nova avaliação prevista na lei está sequer em andamento, quanto mais concluída.

Em maio de 2023, a Comissão de Avaliação de Segurança, um organismo que junta várias entidades públicas com responsabilidades de segurança, e que estava enquadrado na Lei das Comunicações Eletrónicas, deliberou proibir…