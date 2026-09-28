Cibersegurança

Exclusivo Sem nova decisão, deliberação que exclui Huawei do 5G pode caducar esta semanapremium

Nova lei da cibersegurança colocou um prazo de validade na decisão que impediu operadoras de recorrerem a tecnologia chinesa, antecipando uma nova avaliação. Não se sabe se está concluída.

A "norma transitória" que mantém em vigor a proibição do uso de fornecedores de "alto risco" nas redes 5G em Portugal, que afetou a tecnológica chinesa Huawei, pode estar em risco de expirar esta semana, no dia 30 de setembro, sem que se conheça qualquer prorrogação do prazo, nem se a nova avaliação prevista na lei está sequer em andamento, quanto mais concluída.

Em maio de 2023, a Comissão de Avaliação de Segurança, um organismo que junta várias entidades públicas com responsabilidades de segurança, e que estava enquadrado na Lei das Comunicações Eletrónicas, deliberou proibir…

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