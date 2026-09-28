Setor dos dispositivos médicos quer taxa extraordinária restrita a grandes empresas

A contribuição extraordinária sobre os fornecedores da indústria dos dispositivos médicos do Serviço Nacional de Saúde (SNS) foi criada no Orçamento do Estado para 2020, com “o objetivo de garantir a sustentabilidade [do SNS], na vertente de gastos com aquisições de dispositivos médicos”. Seis anos volvidos, não há sinais de que esta taxa, que já rendeu mais de 99 milhões de euros aos cofres do Estado, venha a ser retirada da proposta de Orçamento do Estado para 2027.

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A Associação Portuguesa das Empresas de Dispositivos Médicos (APORMED) espera iniciar novamente um diálogo com os partidos com assento parlamentar e o Governo, com vista à revogação da taxa que onera as empresas em até 4% sobre a faturação pública, o destino da grande maioria dos dispositivos médicos em Portugal. Ao ECO, Antonieta Lucas, presidente da APORMED, explica que, este ano, ao contrário dos anteriores, a associação está a preparar reuniões com os grupos parlamentares antes da apresentação da proposta de Orçamento do Estado, com vista à retirada desta contribuição.

No entanto, caso continue a ser incluída, a responsável sugere medidas de mitigação. “No início conseguimos excluir as microempresas desta contribuição extraordinária, mas gostávamos de incluir as pequenas e médias empresas (PME) também“, explicou. Neste cenário, esta taxa passaria apenas a incidir sobre as grandes empresas numa fase transitória em 2027, sendo totalmente retirada em 2028.

A APORMED sugere que a contribuição extraordinária sobre os fornecedores da indústria dos dispositivos médicos do SNS seja faseadamente aplicada apenas a grandes empresas em 2027 e terminada em 2028.

A associação, que representa 102 empresas, com um volume de negócios que ronda 1,45 mil milhões de euros, pede ainda a “dedução das despesas incorridas pela formação dos profissionais de saúde nesta contribuição extraordinária”. A presidente da APORMED explica que os vários governantes à frente da saúde têm pedido formas de compensar a receita que seria perdida com o fim desta contribuição, mas essa análise, argumenta, é da competência do Governo.

Na gaveta ficou a alocação da receita angariada com esta taxa a um fundo de tecnologias médicas, como estava previsto na altura da sua implementação. Atualmente, o capital obtido é consignado ao Ministério da Saúde sem diretrizes de despesa conhecidas, segundo a responsável.

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As críticas à contribuição prendem-se também com o efeito penalizador que tem na inovação em Portugal e “que não é plasmada em mais nenhum país da Europa“, diz Antonieta Lucas. “Os investidores quando veem que ao fim de um mês têm de entregar até 4% das suas vendas, não é um incentivo ao investimento, além disso, existe uma assimetria em relação à comercialização dos dispositivos médicos“, uma vez que a taxa afeta apenas as vendas do setor público, detalha.

A penalização da inovação em Portugal, e na restante União Europeia, também tem chegado pelos novos regulamentos europeus sobre os dispositivos médicos. “A implementação dos regulamentos levou a um aumento brutal da carga burocrática e fez com que a inovação que normalmente era introduzida em nove a 18 meses na Europa, passasse a ser introduzida no mínimo com dois a cinco anos de atraso“, explica a presidente da APORMED.

Em causa está um aumento dos tempos de avaliação e certificação dos dispositivos novos e antigos muito superior ao da anterior diretiva, que aumentou os prazos das entidades avaliadoras. “Na diretiva tínhamos um dispositivo médico que, desde que entrava para avaliação até à sua emissão, já eram nove meses a um ano, e agora são dois anos ou mais, enquanto que os Estados Unidos, por exemplo, ganharam tempo”, clarifica a responsável. Esta revisão foi justificada pelo aumento da segurança e está agora em análise pela Comissão Europeia num processo legislativo que apenas deverá ficar concluído em 2028.

Guerra no Médio Oriente com impacto de entre 15% e 40% nos preços

O setor dos dispositivos médicos está a braços com um aumento dos preços devido à guerra no Médio Oriente. Não só por via da subida dos custos da energia e de transporte, mas também pelo custo da própria matéria-prima, com um “impacto significativo” nas empresas que ronda os 15% a 40%, explica a presidente da APORMED.

Só que este encarecimento não se tem traduzido nos preços praticados pelo setor. Isto porque “a maioria dos dispositivos são vendidos ao setor público através da contratação pública, com preços tabelados e definidos e não há medidas excecionais que permitem haver um aumento“.

É com este tema em mente que a associação vai reunir em breve com a secretária de Estado da Saúde, Ana Povo. O objetivo passa por tentar que seja contemplada uma cláusula “que permitisse um aumento excecional de preços aos preços já contratados, com a devida justificação”.

“Nunca como em 2026 houve uma redução dos prazos de pagamento do SNS”

Na génese da criação da APORMED, há 35 anos, estiveram os atrasos nos pagamentos por parte das entidades do SNS. Em 2026, apesar de persistirem, o prazo médio de pagamento e o montante pago são os mais elevados de sempre.

“Estamos nos 81 dias no primeiro semestre, mas isto é inédito”, salienta Antonieta Lucas. “A evolução da dívida do Serviço Nacional de Saúde nos primeiros seis meses de 2026 é claramente melhor em relação aos anos anteriores e é o melhor ano sempre no que respeita aos pagamentos“, detalha. Agora, a expectativa é que “não derrape no segundo semestre”.

"A evolução da dívida do SNS nos primeiros seis meses de 2026 é claramente melhor em relação aos anos anteriores e é o melhor ano sempre no que respeita aos pagamentos.” Antonieta Lucas, Presidente da APORMED

Neste período que antecede o Orçamento do Estado, a APORMED apresentou ainda um estudo que detalha que, entre 2014 e 2023, a utilização de dispositivos médicos teve benefícios para a economia estimados em 800 milhões de euros.

A presidente da associação explica que este valor resulta do “impacto das tecnologias médicas na cirurgia de ambulatório, ou seja, cirurgias que antigamente eram realizadas com internamento, muito mais invasivas, e os ganhos que se obteve nesta década com a utilização das tecnologias médicas na promoção da cirurgia ambulatória“, que passou de representar 47% para 60% da cirurgia programada neste período. O objetivo passa agora por realizar esse estudo de dois em dois anos.