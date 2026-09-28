Simplefy e AXA Partners lançam Seguro de Proteção de Rendimento para crédito à habitação

A Simplefy e a AXA Partners lançaram um Seguro de Proteção de Rendimento foi criado a pensar nas famílias com crédito habitação e prevê o pagamento de uma indemnização mensal caso o titular enfrente desemprego involuntário, baixa médica prolongada ou hospitalização.

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Este produto, assegurado pela AXA Partners, não precisa de ser contratado com o empréstimo, nem exige a adesão a outros serviços bancários. Os clientes podem aderir até 60 dias depois de assinar a escritura, seja qual for a instituição financeira onde tenham o crédito. A apólice cobre até nove prestações da casa, com um teto de mil euros por mês, e custa a partir de 9,99 euros mensais para quem trabalha, pelo menos, 16 horas por semana.

O lançamento surge num momento em que a pressão sobre as famílias portuguesas é cada vez maior. Dados recentes do Banco de Portugal e da DECO Proteste revelam que 21% dos novos créditos habitação já têm um perfil de risco elevado, contra apenas 3% em 2024. Além disso, quase uma em cada cinco famílias admite ter tido dificuldades em pagar a casa no último ano, sendo que as quebras no trabalho motivam mais de 40% dos casos de sobre-endividamento no país.

Para a Simplefy, a solução serve de “almofada financeira” na fase de maior aperto orçamental. Rui Guerreiro, responsável de seguros da empresa, sublinha que o objetivo foi desenhar uma proteção que atue “precisamente quando esse apoio é mais necessário”, evitando que a perda súbita de salário coloque em risco a habitação das famílias. O produto já está no mercado e é vendido através da rede de parceiros da intermediária de crédito.