T-Systems é o fornecedor de serviços na nuvem e de aplicações que gera maior satisfação entre os seus clientes, de acordo com a Whitelane

A T-Systems, divisão de serviços de digitalização do Grupo Deutsche Telekom e um dos principais hiperescaladores de cloud europeus, é o fornecedor de cloud, infraestruturas e serviços de aplicações que gera maior satisfação entre os seus clientes, de acordo com a Whitelane Research. É o que se constata no relatório «Estudo sobre o Sourcing de Serviços de TI 2026», elaborado pela Whitelane Research, referência europeia na análise da satisfação e do desempenho de fornecedores de serviços de TI e plataformas de nuvem, em colaboração com a consultora Eraneos.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google Escolher ›

Além disso, o relatório coloca a T-Systems no primeiro lugar entre os fornecedores mais bem avaliados em serviços de nuvem e infraestruturas. 91% dos clientes afirmam estar satisfeitos ou muito satisfeitos com os projetos realizados pela empresa nesta área, que inclui manutenção, integração e assistência técnica do centro de dados, bem como infraestrutura gerida e serviços IaaS/PaaS.

A T-Systems destaca-se também como fornecedora de «Desempenho Excepcional» em serviços de aplicações, onde oferece uma integração completa que ajuda as empresas a modernizar as suas cargas de trabalho, automatizar, melhorar a segurança contra falhas e aumentar a transparência e a agilidade. Nesta categoria, 90% dos clientes mostram-se muito satisfeitos ou satisfeitos com os serviços prestados pela empresa.

O estudo, que avalia a satisfação dos clientes com os principais prestadores de serviços de TI em Espanha através de uma metodologia rigorosa, consolida a T-Systems como um dos principais intervenientes na transformação digital no nosso país. O relatório coloca a empresa na primeira posição em termos de satisfação geral dos clientes, com uma pontuação de 86%. O fornecedor mantém esta liderança no que diz respeito aos projetos que implementou nos setores industrial e financeiro.

«Na T-Systems, mantemos um compromisso firme com os nossos clientes, contribuindo para modernizar os seus processos e infraestruturas e para impulsionar uma transformação global nas suas organizações e nas pessoas. Este reconhecimento da Whitelane confirma um aspeto fundamental para a empresa: a confiança dos nossos clientes e a nossa capacidade de os acompanhar em projetos cada vez mais complexos, que exigem maior autonomia, desempenho e soberania tecnológica. Estamos orgulhosos de liderar este ranking, o que nos motiva a continuar a impulsionar a nossa aposta na inovação em todos os segmentos da indústria», afirma Osmar Polo, CEO da T-Systems.

CAPACIDADES TECNOLÓGICAS

Os bons resultados apresentados pelo relatório da Whitelane Research refletem o avanço da T-Systems e o seu posicionamento como referência na modernização de empresas e administrações públicas, consolidando-se como um fornecedor fundamental de serviços na nuvem. Mais concretamente, a empresa está a consolidar-se como um hyperscaler europeu de referência em matéria de soberania digital, como demonstra a certificação em nuvem soberana recentemente concedida pelo Governo de Andorra.

A isto juntam-se outras soluções avançadas da empresa que contribuem para reforçar a soberania digital das empresas, como o Industrial AI Cloud, a solução europeia de IA soberana que combina computação de alto desempenho e conformidade regulamentar para a IA industrial em grande escala; ou a plataforma de IA Agéntica, que facilita o desenvolvimento, a orquestração, a governança e o controlo dos agentes de IA nas organizações, ou ainda as suas soluções de cibersegurança com uma abordagem soberana.

Todas estas propostas constituem um ecossistema tecnológico que ajuda as organizações públicas e privadas a potenciar a sua competitividade e autonomia, em consonância com as novas orientações do mercado europeu, e a fazê-lo com controlo, segurança e conformidade regulamentar.