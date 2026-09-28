Tiago Monteiro: “O meu grande objetivo é tentar levar o Noah à Fórmula 1 vinte anos depois de o último português, nomeadamente eu, ter estado lá”

Tiago Monteiro e Noah Monteiro, pai e filho, ambos pilotos, são os convidados do 97º episódio do podcast “E Se Corre Bem?”. Além do laço de sangue que os une, também têm em comum a paixão pela corrida. O pai já chegou à Fórmula 1 e o filho pretende seguir-lhe os passos. O percurso para lá chegar já está a ser traçado e, para isso, conta com a ajuda de Tiago Monteiro, que também é seu agente.

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Noah Monteiro tem 16 anos, está na Fórmula 4, mas tem como grande objetivo de vida chegar à Fórmula 1. Já o seu pai, Tiago Monteiro, nunca sonhou pilotar um carro, mas acabou por construir um caminho que o levou à Fórmula 1 e a correr com pilotos que admirava muito. “Não sonhava ser piloto porque achava que isso era impossível. Por isso, fui estudar gestão hoteleira. No meu caso, eu tinha um plano B se as corridas não funcionassem e estava muito satisfeito com isso“, começou por dizer Tiago Monteiro.

No entanto, a realidade do seu filho é bastante diferente. Apesar de garantir nunca se ter sentido pressionado a seguir as pegadas do pai, Noah Monteiro rapidamente se apaixonou pelas corridas e pela possibilidade de chegar à Fórmula 1. Hoje em dia, garante que não se vê a fazer mais nada e, por isso, ao contrário do seu pai, não tem um plano B: “Não me consigo a ver a fazer algo das 9 horas às 17 horas”.

Mais do que uma paixão, este caminho é o único que Noah Monteiro se imagina a traçar e isso faz com que tenha uma determinação e uma garra que são muito admiradas pelo pai, que atualmente também é seu agente. “Ele tem que ir atrás dos seus sonhos e dedicar-se a isso. A única vantagem que o Noah poderá ter em ter-me como pai é mais na partilha que faço da minha experiência em como lidar com as situações. Mas não sou eu que faço o trabalho que ele tem de fazer, até porque não sou eu quem está no carro. Ele tem de demonstrar, em pista, o que sabe fazer. E claro que eu, como agente, vou vendê-lo da melhor forma possível. Mas sem os resultados e sem o esforço que ele vai fazer em pista, eu não faço nada”, garantiu.

“Não é por eu ter estado na Fórmula 1 que significa que o Noah vai chegar à Fórmula 1, longe disso. Antes pelo contrário. O facto de eu ter lá estado não ajuda nada. Ninguém está lá para fazer favores a ninguém, até porque isto é um negócio que mexe com muito dinheiro. Aliás, a Fórmula 1 já quase não é um desporto (a parte desportiva vem em segundo plano), é um negócio. Por isso, eles só querem ter o melhor piloto”, acrescentou.

E, para ser o melhor piloto, Noah Monteiro garante que é preciso abdicar de muitas coisas e sujeitar-se a uma rotina que, em muitos aspetos, se distingue da maioria dos seus amigos. “A regra que os meus pais me impuseram é que sem escola não há corrida. Por isso, eu continuo a estudar. Mas não é fácil. A verdade é que quase 90% dos pilotos que correm deixaram de estudar aos 12 anos. Isto porque, mesmo aos fins de semana, que é quando os amigos podem sair, nós passamos a maior parte do tempo fora. Ou seja, eu perco sempre isso, mas entendo perfeitamente que para chegar onde eu quero chegar tenho de abdicar de certas coisas”.







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Esta convicção e vontade de lutar pelo seu objetivo está também muito alicerçada no exemplo do pai, que sofreu um grave acidente em 2017, precisamente no ano em que Noah Monteiro começou a correr. Apesar do prognóstico reservado e de os médicos garantirem que só existia 5% de probabilidade de se recuperar das sérias lesões que sofreu, Tiago Monteiro está hoje 99% recuperado e assegura que foi precisamente “a vontade de querer voltar às corridas e de mostrar isso aos filhos” que o fez conseguir regressar.

“Eu lembro-me exatamente da sensação de ir ao travão e de não travar. E lembro-me de desligar. Estive em coma e passei por dois anos de recuperação. Os primeiros seis a oito meses foram muito complicados e claro que tive dúvidas. Aliás, houve alturas em que pensei o que estava aqui a fazer e que a minha vida não podia ser assim. Mas tenho filhos, tenho família, e isso ajudou-me muito. Essa energia e força é que me fez continuar para mostrar aos meus filhos que é possível lutar pelos sonhos e que a vontade humana é mais forte do que tudo“, contou.

Para Noah Monteiro, a resiliência do pai acabou por ser uma vitória para si próprio e serviu como inspiração para dar a devida atenção à saúde mental, que considera ser “o mais forte para este desporto”: “Um dos maiores trabalhos que se tem de fazer é na parte mental. Há muita pressão posta em ti porque tens uma equipa inteira a depender de ti cada vez que entras no carro. E, mesmo quando ganhas, depois de saíres do carro, vais ver que houve coisas que não fizeste em condições e vais ter a pressão dos chefes da equipa para melhorar. Por isso, o que trabalho mais é a capacidade de isolar essas pessoas todas porque, quando estás no carro, é muito fácil pensar que tens de fazer aquilo por eles, mas esqueces-te de que estás a fazer aquilo por ti“.

Entre as pessoas da equipa está o próprio pai que, apesar de atualmente estar mais dedicado à sua empresa de agenciamento do que às corridas, continua a aconselhar o filho: “A grande ajuda que posso dar ao Noah é a gerir as dificuldades, a olhar para adversidades e explicar-lhe como ultrapassar isso e como ser melhor. E, depois, com o meu trabalho de agente, dar-lhe as melhores ferramentas. Aí sim, posso fazer uma diferença grande”.

“O meu grande objetivo é tentar levar o Noah à Fórmula 1 vinte anos depois de o último português, nomeadamente eu, ter estado lá. Ser o filho do último português a voltar à Fórmula 1, seria uma história interessante. E a verdade é que agora temos essa real possibilidade com o Noah, o que torna isto uma história ainda mais bonita”, concluiu.

Este podcast está disponível no Spotify e na Apple Podcasts. Uma iniciativa do ECO, na qual Diogo Agostinho, COO do ECO, procura trazer histórias que inspirem pessoas a arriscar, a terem a coragem de tomar decisões e acreditarem nas suas capacidades. Com o apoio da Nissan e da Scalpers.

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