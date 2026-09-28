Turismo de Portugal contrata francesa Sharp Vision para combate ao jogo ilegal

O Turismo de Portugal, que integra o Serviço de Regulação e Inspeção de Jogos (SRIJ), escolheu a plataforma da francesa Sharp Vision para a supervisão do mercado ilegal de jogos online, disse à Lusa Cyril Casanova, presidente da empresa.

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De acordo com o gestor, o objetivo é “sair do modo manual” e usar a tecnologia para detetar “’sites’ ilegais e sugerir que sejam bloqueados” pelas autoridades nacionais.

O contrato, publicado no portal Base, com um preço de 19.990 euros é inicialmente de um ano, mas caso as entidades públicas assim o pretendam pode ser prolongado por outro ano.

“Quando se trata de lutar contra o mercado ilegal a ambição deve ser razoável”, destacou, indicando que “a ideia não é completamente destruir o mercado ilegal de jogo”, mas dar “o ADN da plataforma aos reguladores portugueses”, para que seja possível entender todos os desafios relacionados com esta atividade.

“A tecnologia pode ser lançada para melhorar a velocidade da autoridade de jogos em particular, para lutar contra o jogo ilegal”, indicou, salientando que, “durante muito tempo foi completamente subestimado o tamanho do mercado ilegal”.

“Portugal é pioneiro em usar uma ferramenta automática compreensiva como o Sharp Vision porque em qualquer outra jurisdição tudo é feito manualmente”, referiu, apontando que se for considerado o número de ‘sites’ ilegais “que estão atualmente ativos e acessíveis em qualquer jurisdição europeia, apenas uma parte muito pequena pode ser tratada manualmente”.

Cyril Casanova disse ainda que quem está por trás “do jogo ilegal ou do mercado negro usa tecnologia muito sofisticada para ser mais rápido do que as autoridades e isso é um grande desafio”.

Num comunicado, a Sharp Vision indicou que o lançamento desta plataforma permite ao SRIJ “reforçar e modernizar os seus mecanismos de fiscalização, evoluindo de uma abordagem essencialmente manual e reativa para um modelo de monitorização digital permanente, automatizado e suportado por informação em tempo real”.

Ressalvou que “esta evolução não substitui a intervenção humana, mantendo o regulador plena capacidade para verificar e validar os resultados obtidos através da plataforma”.

A plataforma pretende a “deteção de operadores ilegais cujos ‘sites’ permanecem acessíveis a partir do território nacional”, a verificação junto dos fornecedores de acesso à Internet, “da execução efetiva das ordens de bloqueio emitidas”, a ajuda na produção dos elementos de prova necessários para instrução dos processos de contraordenação e a “disponibilização de indicadores de mercado consolidados, incluindo a taxa de reencaminhamento dos jogadores para a oferta legal, barómetro da eficácia das políticas públicas de regulação”.

A Sharp Vision é uma tecnológica francesa especializada no desenvolvimento de soluções dedicadas à supervisão e à regulação dos mercados dos jogos online.

A empresa opera em mais de seis jurisdições, nomeadamente na África Ocidental, e está a avançar com o seu desenvolvimento no mercado europeu, bem como na América do Sul.