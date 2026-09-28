Unicórnio português Sword entra no sistema de saúde do Brasil

Depois da linha de saúde grega e do SNS português, a tecnológica Sword Health vai entrar no sistema de saúde do Brasil, apontado como o maior do mundo por servir mais de 210 milhões de pacientes. O unicórnio português da inteligência artificial (IA) aplicada aos cuidados de saúde estabeleceu uma parceria estratégica com o Governo brasileiro, através de um acordo de cooperação tecnológica.

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O acordo com o Ministério da Saúde do Brasil insere-se num programa de transformação digital do Sistema Universal de Saúde (SUS) no qual a Sword Health vai desenhar, testar e implementar IA nos diferentes níveis de serviços do sistema (federal, estadual e municipal), nomeadamente através de modelos de triagem clínica por voz e texto, a priorização inteligente de filas de espera e o agendamento, o apoio à decisão clínica, a prevenção e promoção de cuidados de saúde.

O anúncio da parceria luso-brasileira foi feito no XXI Congresso Brasileiro de Informática em Saúde, pelo ministro da Saúde do Brasil, Alexandre Padilha. “Inovação sem acesso nem deveria ser chamada de inovação. Inovação sem acesso é injustiça, é ampliar as distâncias de quem tem acesso ao que é inovador. É muito importante que a Sword esteja aqui hoje”, referiu o governante, realçando que esta é uma oportunidade para reforçar laços com organizações ligadas ao SNS.

“O Brasil tem um dos maiores sistemas públicos de saúde do mundo e enfrenta o mesmo problema de todos: a procura cresce mais depressa do que a capacidade de resposta. É esse o problema que a Sword está a resolver através da sua tecnologia: alargar o acesso a cuidados de saúde de forma escalável e equitativa a toda a população. No último ano começámos a trabalhar em parceria com os governos do Reino Unido, da Grécia e em Portugal”, afirmou o fundador e CEO da Sword, Virgílio Bento.

Os trabalhos técnicos vão iniciar-se no início de 2027, quando serão definidos os primeiros projetos de transformação e plano de implementação. Dada a escala do SUS e a ambição do Ministério da Saúde do Brasil, a Sword Health considera que esta pode ser “a mais ampla colaboração” com um serviço nacional de saúde até à data. Assim, deverá ser mais extenso do que o do SNS – que abrange hospitais e centros de saúde públicos – e do Reino Unido, Alemanha e Grécia.