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Valongo testa resposta a ciberataque com impacto na água, energia e escolas

Valongo organiza o "primeiro exercício municipal de cibersegurança e resposta a emergências em Portugal". Experiência combina uma componente de decisão em sala com um simulacro real no terreno.

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A Câmara de Valongo vai testar, esta quinta-feira, a capacidade de resposta do concelho a um ciberataque. A simulação pressupõe um impacto direto em serviços essenciais, como água, energia, escolas e comunicações, envolvendo de forma integrada os agentes municipais e as forças de emergência do concelho. “É o primeiro exercício municipal de cibersegurança e resposta a emergências em Portugal”, garante a autarquia.

“Testarmos, na prática, a resposta a um ciberataque com impacto real no terreno é um investimento na segurança de quem vive e trabalha no nosso concelho”, começa por afirmar o presidente da Câmara de Valongo, citado num comunicado. Segundo o autarca Paulo Esteves Ferreira, o concelho “assume hoje um papel pioneiro na preparação do país para os riscos digitais”.

O exercício, denominado “CIBER 26: Resiliência em Ação”, assinala o arranque do mês europeu da cibersegurança e combina uma componente de decisão em sala com um simulacro real no terreno, realizado pelas forças e entidades de emergência do concelho. “Este é o primeiro exercício do género organizado de forma autónoma por um município português”, assinala a autarquia na mesma nota.

Testarmos, na prática, a resposta a um ciberataque com impacto real no terreno é um investimento na segurança de quem vive e trabalha no nosso concelho.

Paulo Esteves Ferreira

Presidente da Câmara Municipal de Valongo

Numa primeira fase do exercício, as equipas vão responder a um cenário simulado de ciberataque através de sucessivas mensagens e comandos, os chamados injects, testando a comunicação e a tomada de decisões sob pressão.

Depois, já no terreno, elementos da corporação dos bombeiros, da PSP, GNR, Proteção Civil, Polícia Municipal, Polícia Judiciária, agrupamentos de escolas, juntas de freguesia e equipas de resgate vão executar operações de resposta a emergências, nomeadamente a indisponibilidade de sistemas de gestão de água ou de comunicações críticas.

O cenário fictício vai permitir testar não apenas a resposta digital ao incidente, mas também a capacidade operacional do município e das entidades de emergência face aos efeitos do ciberataque.

A iniciativa conta com a participação do coordenador do Centro Nacional de Cibersegurança (CNCS), Lino Santos.

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