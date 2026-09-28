Venda da Indaqua adiada. Candidatos pedem mais informação antes de propostas finais

A venda da empresa portuguesa Indaqua sofreu um adiamento, porque os potenciais compradores pediram informações adicionais antes de apresentarem as suas propostas vinculativas, avança esta segunda-feira a Bloomberg.

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Os donos da gestora de sistemas hídricos deveriam ter recebido as propostas de aquisição (oficiais) até ao final de julho, mas o prazo foi prolongado depois de pelo menos um dos interessados ter solicitado mais informações adicionais relacionadas com as concessões de água, segundo a informação obtida através de fontes familiarizadas com o negócio.

Os potenciais compradores — onde se inclui a Manila Water, a Igneo Infrastructure Partners, a British Columbia Investment Management e a Basalt Infrastructure Partners — aguardam os novos dados sobre a Indaqua antes de concluírem os processos de due diligence e apresentarem as propostas finais.

Além da extensão do prazo, em cima da mesa por parte do fundo Antin Infrastructure Partners, que controla a Indaqua desde 2020, está ainda a hipótese de não avançar com a alienação, de acordo com a agência financeira. Isso faria cair aquela que será uma das maiores aquisições em Portugal em 2026, avaliada em cerca de 1,3 mil milhões de euros (enterprise value).

Fundada em 1994, a Indaqua opera sistemas de abastecimento de água e concessões de tratamento de águas residuais em Portugal, onde conta com cerca de 810 mil clientes, e opera também em Espanha e em Angola.