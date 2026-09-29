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AdegaMãe utiliza temperatura da Praia de Santa Cruz para ditar campanha

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A campanha conta com criatividade da agência Cooprativa.

A marca de vinhos AdegaMãe, sob o mote “Desconto = ao Tempo”, vai a partir desta segunda-feira fazer corresponder a temperatura da Praia de Santa Cruz à percentagem de desconto na sua loja online.

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A marca procura assim transformar uma característica bem conhecida de quem vive ou frequenta Santa Cruz — a conversa constante sobre o tempo — numa mecânica promocional. A praia faz parte do concelho de Torres Vedras, na qual a AdegaMãe está sediada e onde produz o seu vinho.

“Se o clima de Santa Cruz influencia a identidade dos vinhos, durante duas semanas também vai influenciar o seu preço”, explica a marca, em comunicado.

A ativação online conta com a criatividade da agência Cooprativa.

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