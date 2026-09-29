Telecomunicações

Antiga Altice USA e Patrick Drahi processados por alegadas “negociações fraudulentas”

  • ECO
  • 20:51

Os credores da Optimum, antiga Altice USA, exigem que sejam revertidas várias transferências que terão alegadamente retirado valor aos mesmos em benefício de acionistas e ligados à empresa.

Os credores da Optimum Communications, antiga Altice USA, avançaram com um processo contra a empresa de telecomunicações norte-americana, avança a Bloomberg. Os credores exigem que sejam revertidas várias operações que terão, alegadamente, retirado valor aos mesmos, em benefício de acionistas e outros membros ligados à empresa, incluindo o maioritário Patrick Drahi.

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Na ação judicial interposta em Nova Iorque, os credores acusam a Optimum de ter realizado uma série de operações financeiras sem uma justificação empresarial legítima. Segundo a acusação, estas transações terão permitido transferir ativos e valor para os principais acionistas, incluindo Drahi, através de mecanismos como pagamentos de taxas de gestão, dividendos e compensações.

Um porta-voz da companhia afirmou que a empresa “discorda veementemente” destas alegações e considera que as reivindicações dos credores “carecem de fundamento”. “As medidas que a empresa tomou para proteger e maximizar o valor para as partes interessadas foram levadas a cabo em total conformidade com os seus acordos de dívida em vigor e com a legislação aplicável, e a empresa tenciona responder a estas alegações através dos canais legais adequados”, referiu.

Este processo surge num momento em que a empresa acumula mais de 26 mil milhões de dólares, cerca de 22,4 mil milhões de euros, em dívida. Segundo a Bloomberg, a Optimum e um grupo de credores, incluindo alguns dos que agora avançaram com a ação judicial, têm mantido conversações confidenciais nas últimas semanas com o objetivo de encontrar uma solução para a reestruturação da dívida.

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