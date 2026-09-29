Antiga Altice USA e Patrick Drahi processados por alegadas “negociações fraudulentas”
Os credores da Optimum, antiga Altice USA, exigem que sejam revertidas várias transferências que terão alegadamente retirado valor aos mesmos em benefício de acionistas e ligados à empresa.
Os credores da Optimum Communications, antiga Altice USA, avançaram com um processo contra a empresa de telecomunicações norte-americana, avança a Bloomberg. Os credores exigem que sejam revertidas várias operações que terão, alegadamente, retirado valor aos mesmos, em benefício de acionistas e outros membros ligados à empresa, incluindo o maioritário Patrick Drahi.
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Na ação judicial interposta em Nova Iorque, os credores acusam a Optimum de ter realizado uma série de operações financeiras sem uma justificação empresarial legítima. Segundo a acusação, estas transações terão permitido transferir ativos e valor para os principais acionistas, incluindo Drahi, através de mecanismos como pagamentos de taxas de gestão, dividendos e compensações.
Um porta-voz da companhia afirmou que a empresa “discorda veementemente” destas alegações e considera que as reivindicações dos credores “carecem de fundamento”. “As medidas que a empresa tomou para proteger e maximizar o valor para as partes interessadas foram levadas a cabo em total conformidade com os seus acordos de dívida em vigor e com a legislação aplicável, e a empresa tenciona responder a estas alegações através dos canais legais adequados”, referiu.
Este processo surge num momento em que a empresa acumula mais de 26 mil milhões de dólares, cerca de 22,4 mil milhões de euros, em dívida. Segundo a Bloomberg, a Optimum e um grupo de credores, incluindo alguns dos que agora avançaram com a ação judicial, têm mantido conversações confidenciais nas últimas semanas com o objetivo de encontrar uma solução para a reestruturação da dívida.
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